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Аватар Александр (bestkam)
21.03.2011 00:34 #
Принято

Забирать постоянных и надежных клиентов к себе на обслуживание

Был бы очень рад (да наверное и не только я) если бы БРС забрал меня к себе на полное обслуживание. Я уже порядка 5 лет доверяю вашему банку и нацеливаю своих знакомых на ваш банк. Я имею кредиты не только в вашем банке, но и в других банках. В одно время нужны были деньги на открытие бизнеса, который сейчас хорошо себя проявляет. Взял в БРС кредит, но его было недостаточно, поэтому обращался еще в несколько банков. Сейчас без проблем все выплачиваю во все банки, но это не очень удобно раскидывать платежи по всем банкам каждый месяц. Было бы гораздо удобнее оплачивать в один банк. Если БРС заберет меня со всеми другими кредитами к себе, то я буду премного благодарен. Я знаю, что многие банки так делают и видимо в пролете не остаются, т.к. можно посмотреть по кредитной истории как оплачивает клиент кредиты в остальных банках
4

Комментарии 4

Першинг
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Отличная идея! На месте банка я бы подумала над нею! И мне было бы приятно! smile:D
sergo198
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Да, скинуть все кредиты в один банк - это было бы круто! И банку, наверно, интересно.
Вопрос ставок: чтобы были не выше, чем по уже действующим кредитам.
emozgovoy
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21.03.2011 в 09:49 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
alekseybed
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emozgovoy, огласите подробности, пожалуйста. Если, конечно, это касается не только топикстартера...
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