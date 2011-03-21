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Принято

Забирать постоянных и надежных клиентов к себе на обслуживание

Был бы очень рад (да наверное и не только я) если бы БРС забрал меня к себе на полное обслуживание. Я уже порядка 5 лет доверяю вашему банку и нацеливаю своих знакомых на ваш банк. Я имею кредиты не только в вашем банке, но и в других банках. В одно время нужны были деньги на открытие бизнеса, который сейчас хорошо себя проявляет. Взял в БРС кредит, но его было недостаточно, поэтому обращался еще в несколько банков. Сейчас без проблем все выплачиваю во все банки, но это не очень удобно раскидывать платежи по всем банкам каждый месяц. Было бы гораздо удобнее оплачивать в один банк. Если БРС заберет меня со всеми другими кредитами к себе, то я буду премного благодарен. Я знаю, что многие банки так делают и видимо в пролете не остаются, т.к. можно посмотреть по кредитной истории как оплачивает клиент кредиты в остальных банках

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