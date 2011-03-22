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Принято

СБОЛ и МБ: Привести в порядок зоопарк!

Я постоянный клиент Железнодорожного ОСБ 6143. Там изначально выпущены мои карточки, там кредитная история, да и вообще все там!



Черт меня дернул придти заключать УДБО и подключать СБОЛ в Северное ОСБ 4903.



Что теперь? Получаю новую карту (закрытие, перевыпуск) в ОСБ 6143 сразу еду в ОСБ 4903 чтобы отобразить ее в СБОЛ. Открываю счет в 6143, сразу еду в 4903 чтобы отобразить его и там.



Ни одного другое отделение СБРФ не может управлять моим договором УДБО, кроме того где оно оформлялось.



Мобильный банк: меняю номера по картам. Ура! Это может только 6143. Ни одного другое отделение этого сделать не сможет. Номер для одноразовых кодиков на СМС нужно снова менять в 4903.



Так и катаюсь между двумя отделениями: туда-сюда.



Идея: навести порядок, слить регистрационные базы воедино, дать к ним доступ всем отделениям.

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