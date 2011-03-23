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На рассмотрении

Добавить в лимиты дневной лимит по операциям в интернет

Если относительно часто осуществляются подобные операции, то приходится постоянно биться об собственноручный лимит и чертыхаясь ходить, подкручивать его в ИБ. А был бы дневной - я бы поставил себе $200 и этого бы хватало в 95% случаев, и безопасность не страдала бы.



В общем, было бы очень удобно тем, у кого относительно много мелких платежей в течение месяца

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