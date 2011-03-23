На рассмотрении
Добавить в лимиты дневной лимит по операциям в интернет
Если относительно часто осуществляются подобные операции, то приходится постоянно биться об собственноручный лимит и чертыхаясь ходить, подкручивать его в ИБ. А был бы дневной - я бы поставил себе $200 и этого бы хватало в 95% случаев, и безопасность не страдала бы.
8
В общем, было бы очень удобно тем, у кого относительно много мелких платежей в течение месяца
Комментарии 8
Даёшь второй миллион карт Авангард!
А как же жаба, aka желание весь оборот иметь по world и прочим кешбекам?
Второй ворлд для интернета это конечно крутбл. Не понимаю почему нельзя сделать копипаст функции лимитов на покупки не в интернете....
Не редки случаи, когда при покупке через интернет транзакция проходит мимо "интернет-лимита"
Простейший пример - покупка с привязанной к Qiwi карты.
Потому, вообще-то, дневной лимит на общую сумму расходов все равно необходим.
И потому все равно нужна отдельная карта для Интернет
И лимиты на интернет операции имеют не великий смысл.