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Аватар Алексей (alif)
23.03.2011 13:31 #
На рассмотрении

Добавить в лимиты дневной лимит по операциям в интернет

Если относительно часто осуществляются подобные операции, то приходится постоянно биться об собственноручный лимит и чертыхаясь ходить, подкручивать его в ИБ. А был бы дневной - я бы поставил себе $200 и этого бы хватало в 95% случаев, и безопасность не страдала бы.

В общем, было бы очень удобно тем, у кого относительно много мелких платежей в течение месяца
8

Комментарии 8

Tokar
#
Ещё одна карта к счету и Общий лимит на расходные операции (в день) для неё решает этот вопрос.
diev.ya.ru
#
Ещё одна карта к счету

Tokar

Даёшь второй миллион карт Авангард! smile:)
bugnut
#

Ещё одна карта к счету и Общий лимит на расходные операции (в день) для неё решает этот вопрос.

Токарь
Вот почему у меня нет проблем с дневным лимитом! А то читал жалобы и удивлялся smile:D
alif
#

Вот почему у меня нет проблем с дневным лимитом! А то читал жалобы и удивлялся[img]/bitrix/images/forum/smile/ag.gif" border="0" alt="smile:D" title=[/img]
bugnut


А как же жаба, aka желание весь оборот иметь по world и прочим кешбекам?
lmv
#

А как же жаба, aka желание весь оборот иметь по world и прочим кешбекам?

Второй ворлд для интернета это конечно крутбл. Не понимаю почему нельзя сделать копипаст функции лимитов на покупки не в интернете....
schedmi
#
Поддерживаю, дневной лимит платежей в Интернет нужен
OlgaB
#
29.10.2013 в 14:16 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
dima_ekb
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Не забываем, что у Авангарда лимиты на интернет распространяются только на операции "электронная коммерция".
Не редки случаи, когда при покупке через интернет транзакция проходит мимо "интернет-лимита"
Простейший пример - покупка с привязанной к Qiwi карты.
Потому, вообще-то, дневной лимит на общую сумму расходов все равно необходим.
И потому все равно нужна отдельная карта для Интернет
И лимиты на интернет операции имеют не великий смысл.
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