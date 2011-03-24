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Аватар Сергей Поморцев (pomortsevsergey)
24.03.2011 19:49 #
Реализовано

Оформление подробной заявки по любому кредитному продукту Банка как по телефону, так и на сайте Банка

Как известно, большинство кредитных учреждений предлагает заполнить простенькую форму заявки на получение кредита наличными на сайте Банка, но по данной заявке идет рассмотрение потенциального клиента на соответствие / несоответствие минимальным требованиям Банка. Немногие кредитные учреждения внедрили упрощенную процедуру получения кредитного продукта. Суть сводится к тому, что либо на сайте Банка, либо по телефону (бывает, когда действуют оба варианта) заполняется подробная анкета (аналогичную анкету заполняет клиент, когда приносит документы в Банк). Главным является предоставление банковских реквизитов компании. Данная анкета рассматривается точно также, как и анкета, которую клиент заполняет в офисе. При положительном решении клиент обращается в Банк, предоставляет кредитному специалисту пакет документов. Тот, в свою очередь, проверяет данный пакет документов, и если все в порядке, осуществляет выдачу данного кредитного продукта. Итог: экономия времени потенциального клиента.
5

Комментарии 5

olga_putyatina
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25.03.2011 в 09:40 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
тюменка
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Согласна,введение полной анкеты,сэкономит время клиента,при положительном решении Банка и сократит число разочарованных клиентов при отказе.
ivan_artamonov
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Спасибо за Ваши идеи. К сожалению, в настоящее время задача не входит в число приоритетов Банка. Мы вернемся к рассмотрению идеи в будущем.


Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
ivan_artamonov
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26.06.2012 в 21:43 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Реализовано»
ivan_artamonov
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Как ни странно, но идея оживлена. В банке проходит пилотный проект по так называемомум "Дистанционному одобрению" - окончательное решение принимается после заполнения онлайн заявки. Это действует в ряде регионов и только по некоторым особым условиям.
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