Реализовано

Оформление подробной заявки по любому кредитному продукту Банка как по телефону, так и на сайте Банка

Как известно, большинство кредитных учреждений предлагает заполнить простенькую форму заявки на получение кредита наличными на сайте Банка, но по данной заявке идет рассмотрение потенциального клиента на соответствие / несоответствие минимальным требованиям Банка. Немногие кредитные учреждения внедрили упрощенную процедуру получения кредитного продукта. Суть сводится к тому, что либо на сайте Банка, либо по телефону (бывает, когда действуют оба варианта) заполняется подробная анкета (аналогичную анкету заполняет клиент, когда приносит документы в Банк). Главным является предоставление банковских реквизитов компании. Данная анкета рассматривается точно также, как и анкета, которую клиент заполняет в офисе. При положительном решении клиент обращается в Банк, предоставляет кредитному специалисту пакет документов. Тот, в свою очередь, проверяет данный пакет документов, и если все в порядке, осуществляет выдачу данного кредитного продукта. Итог: экономия времени потенциального клиента.

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