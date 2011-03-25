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Реализовано

Возможность создавать дизайн карты самому

В Альфа банке есть такая штука, что сам можешь создавать дизайн карты - это может быть и фото, и какая-либо своя картинка. Карта - это ведь по сути второй кошелек, а прежде чем приобрести кошелек мы выбираем его из множества. Так же, было бы неплохо, если на картах немного уменьшить логотип банка. Когда расплачиваешься дебетовой картой БРС в продуктовом магазине и кассир кладет карту лицевой стороной наверх, то невольным взглядом можно увидеть как все стоящие в очереди покупатели смотрят на эту карту так, как-будто я покупаю булку хлеба в кредит.

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