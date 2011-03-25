На рассмотрении
Динамический CVV код
Народ сейчас уж слишком стал умным и знает, как можно без кражи карты и ввода Пин-кода снять деньги с карты. Что для этого нужно: запомнить номер карты, платежную систему, окончание действия и CVV код. В интернете сервисов полно, как можно обналичить карту, зная эти 4 составляющие.
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Даже такая ситуация: стоишь в кассе, подаешь карту магнитной стороной вверх, а кассир уже отдает карту лицевой стороной вверх.
Не помню сейчас в каком банке (по-моему Альфа), есть услуга, для того чтобы воспользоваться банкоматом, нужно отправить СМС сообщение в банк, а банк присылает одноразовый пин-код.
Почему бы не использовать одноразовый CVV код? Степень защиты, мне кажется, будет просто супер!
Комментарии 7
Да, но в альфе можно отключить эту услугу. В том числе и в русском можно тоже по желанию включить эту услугу. Лично я бы пользовался.
Только пользоваться можно и в магазинах, не поддерживающих 3дс.
Правда, есть и такие, которые не проверяют cvv
1) отклонения транзакций без 3DS
2) без запроса CVV
если вдруг будет надо, краску можно отскоблить и восстановить изначальный вид