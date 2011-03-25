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Аватар Александр (bestkam)
25.03.2011 01:20 #
На рассмотрении

Динамический CVV код

Народ сейчас уж слишком стал умным и знает, как можно без кражи карты и ввода Пин-кода снять деньги с карты. Что для этого нужно: запомнить номер карты, платежную систему, окончание действия и CVV код. В интернете сервисов полно, как можно обналичить карту, зная эти 4 составляющие.
Даже такая ситуация: стоишь в кассе, подаешь карту магнитной стороной вверх, а кассир уже отдает карту лицевой стороной вверх.
Не помню сейчас в каком банке (по-моему Альфа), есть услуга, для того чтобы воспользоваться банкоматом, нужно отправить СМС сообщение в банк, а банк присылает одноразовый пин-код.
Почему бы не использовать одноразовый CVV код? Степень защиты, мне кажется, будет просто супер!
7

Комментарии 7

GRU
#
Ни в коем случае - гемор в Альфе ещё тот smile:wall:
bestkam
#
Ни в коем случае - гемор в Альфе ещё тот

GRU


Да, но в альфе можно отключить эту услугу. В том числе и в русском можно тоже по желанию включить эту услугу. Лично я бы пользовался.
emozgovoy
#
28.03.2011 в 14:10 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
viabank
#
по сути, это MasterCard SecureCode / Verified by Visa. канал доставки одноразовых кодов бывает разный: в одних банках это скрэтч-карта (Авангард), в других SMS (Сбербанк). где-то на форуме проскакивала ссылка на страницу официального сайта БРС, на которой было заявлено о запуске данной технологии до конца 2011 года.
ois1977
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по сути, это MasterCard SecureCode / Verified by Visa.

Сергей


Только пользоваться можно и в магазинах, не поддерживающих 3дс.
Правда, есть и такие, которые не проверяют cvv
Bonart
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А потому для надежности есть смысл ввести режимы
1) отклонения транзакций без 3DS
2) без запроса CVV
IgorR
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я как минимальную защиту закрасил CVV-код на карте, предварительно его запомнив smile:)
если вдруг будет надо, краску можно отскоблить и восстановить изначальный вид
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