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На рассмотрении

Динамический CVV код

Народ сейчас уж слишком стал умным и знает, как можно без кражи карты и ввода Пин-кода снять деньги с карты. Что для этого нужно: запомнить номер карты, платежную систему, окончание действия и CVV код. В интернете сервисов полно, как можно обналичить карту, зная эти 4 составляющие.

Даже такая ситуация: стоишь в кассе, подаешь карту магнитной стороной вверх, а кассир уже отдает карту лицевой стороной вверх.

Не помню сейчас в каком банке (по-моему Альфа), есть услуга, для того чтобы воспользоваться банкоматом, нужно отправить СМС сообщение в банк, а банк присылает одноразовый пин-код.

Почему бы не использовать одноразовый CVV код? Степень защиты, мне кажется, будет просто супер!

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