Реализовано
Улучить управление номерами для SMS
Предлагаю оптимизировать управление номерами для SMS. Сейчас список сообщений сильно расширился, но возможности для изменения номера телефона крайне неудобны. Например, хотелось бы видеть возможность сменить номер телефона "одним кликом" - во всех разделах (общие, по счетам, по картам), причем, даже в том случае, если выбраны дополнительные опции, не входящие в базовый пакет.
5
К примеру, у меня бывают командировки, где я пользуюсь служебной SIM-картой или
картой местного оператора сотовой связи. Хотелось бы иметь возможность оперативно
изменить номер для отправки SMS для всех вариантов одновременно. В качестве альтернативы, можно сделать список из 3-4 номеров, между которыми клиент может выбирать.
Спасибо!
Комментарии 5
Сначала новый функционал, потом правки юзабилити, ИМХО.
Действительно было бы очень удобно переключать информирование одним кликом сразу по всем сообщениям.