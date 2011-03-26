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Аватар user007
26.03.2011 14:23 #
Реализовано

Улучить управление номерами для SMS

Предлагаю оптимизировать управление номерами для SMS. Сейчас список сообщений сильно расширился, но возможности для изменения номера телефона крайне неудобны. Например, хотелось бы видеть возможность сменить номер телефона "одним кликом" - во всех разделах (общие, по счетам, по картам), причем, даже в том случае, если выбраны дополнительные опции, не входящие в базовый пакет.

К примеру, у меня бывают командировки, где я пользуюсь служебной SIM-картой или
картой местного оператора сотовой связи. Хотелось бы иметь возможность оперативно
изменить номер для отправки SMS для всех вариантов одновременно. В качестве альтернативы, можно сделать список из 3-4 номеров, между которыми клиент может выбирать.

Спасибо!
5

Комментарии 5

olegp9
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Да уж, сейчас поменять номер -- то еще удовольствие.
trytrytry
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За эту идею, но приоритет, ИМХО, низкий. Номер меняется не так часто и даже сейчас это - максимум минут 10.
Сначала новый функционал, потом правки юзабилити, ИМХО. smile:inlove:
alekseybed
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Хотел сам предложить эту идею, решил пролистать в начале, нашел предшественника.
Действительно было бы очень удобно переключать информирование одним кликом сразу по всем сообщениям.
Taper
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Мне как-то идея сомнительной кажется.
OlgaB
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07.03.2012 в 12:09 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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