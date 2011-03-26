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Упростить логин и постоянный пароль для Сбербанк@Онлайн

Предлагаю ввести в Сбербанк@Онлайн текстовые логины для входа в систему. Причем пользователь может придумать себе логин сам, а не система. То же самое хочу сказать про пароль - постоянный пароль нужно сделать более дружелюбным к пользователю.

Сейчас, чтобы войти в систему, нужно вспоминать "дикий" логин и такой же "дикий" пароль, которые придумала система. Попытка сменить пароль на более запоминающийся тоже не дает результата - система сама придумывает новый пароль.

Про одноразовые пароли и пароли по СМС хочу сказать, что это как раз то, что нужно для совершения операций. Здесь менять ничего не надо.



Кстати, такая система с "дикими" логинами и паролями не увеличивает безопасность, как бы то хотели программисты, а наоборот подрывает ее. Пользователи никогда не запомнят выданные им учетные данные, они будут хранить их в напечатанном виде (наверняка в кошельке вместе с банковской картой и одноразовыми паролями), а не в своей памяти, что и создает возможность для компрометации аккаунта путем кражи.

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