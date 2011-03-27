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Аватар Алексей (alex197951)
27.03.2011 01:43 #
Принято

Расширение сети приемных банкоматов

Было бы неплохо расширить сеть приемных банкоматов в г. Иваново. В последнее время, количество таких банкоматов резко сократилось-приходится для пополнения БвК обращаться в отделение банка, которое единственное в городе, что не удобно.
Или вторая идея, договориться о приеме платежей с Киви или Почтой России-без дополнительной комиссии. Спасибо.
3

Комментарии 3

Roman0084
#
Терминалы находящиеся в Евросети принадлежат банку...можно через них пополнять без процентов
emozgovoy
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28.03.2011 в 13:55 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
jFinder
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Евросеть это несерьёзно.

Во-первых, нет никакой валидации введенных данных. Даже при пополнении по номеру договора ФИО не отображается.
Во-вторых, приём по одной купюре. Это вообще каменный век какой-то. А если у меня пачка пятисоток?

Поэтому присоединяюсь. Но только чтоб добавили не только в Иваново, но и в Саратове. Вот например ТЦ "Триумф-молл". Замечательное место. А Русского Стандарта там нет.
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