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Принято

Расширение сети приемных банкоматов

Было бы неплохо расширить сеть приемных банкоматов в г. Иваново. В последнее время, количество таких банкоматов резко сократилось-приходится для пополнения БвК обращаться в отделение банка, которое единственное в городе, что не удобно.

Или вторая идея, договориться о приеме платежей с Киви или Почтой России-без дополнительной комиссии. Спасибо.

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