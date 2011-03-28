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Ждет рассмотрения

RSS-подписка на новости банка

Собственно в названии всё указано. В интернет-банк клиенты заходят более-менее регулярно, там ключевые новости отображаются сразу - это хорошо. Но в принципе хочется быть в курсе открытия новых отделений и т.п. вещей - но просто ради этого посещать сайт не очень удобно (в инет-банк захожу по прямой ссылке на него, минуя главную страницу сайта). Хотелось бы иметь возможность сделать RSS-подписку, ну или получать их на e-mail, как вариант.

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