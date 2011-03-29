Подписаться на идею Анна (UnAr)

Ждет рассмотрения

Планировщик бюджета

т.к. у банка "Авангард" очень функциональный интернет-банк, предлагаю повысить удобство и функциональность еще больше. Как вы смотрите на то, чтобы внедрить сервис "Планировщик бюджета". Такая идея реализована в "Swedbank" (про Россию не слышала, но вот в Латвии сервис имеет место быть).

Все это безобразие делится на: группы доходов(з/п, пенсия, стипендия, пособия) и группы расходов (продукты питания, дом, машина, развлечения, дети, одежда, накопления, кредиты, здоровье, благотворительность, нерасшифрованные операции).





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