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Анна
(UnAr)
Ждет рассмотрения
Планировщик бюджета
т.к. у банка "Авангард" очень функциональный интернет-банк, предлагаю повысить удобство и функциональность еще больше. Как вы смотрите на то, чтобы внедрить сервис "Планировщик бюджета". Такая идея реализована в "Swedbank" (про Россию не слышала, но вот в Латвии сервис имеет место быть).
19
Все это безобразие делится на: группы доходов(з/п, пенсия, стипендия, пособия) и группы расходов (продукты питания, дом, машина, развлечения, дети, одежда, накопления, кредиты, здоровье, благотворительность, нерасшифрованные операции).
Комментарии 19
Мои группы доходов:
Зарплата – моя зарплата, стипендия, пенсия, пособия, другие регулярные доходы
Мои группы расходов:
Продукты питания – покупки в продуктовых магазинах, кафе, рестораны (это бы я перенесла в развлечения)
Дом – арендная плата, коммунальные платежи, страховка, охрана, подписка на прессу, интернет, ТВ, телефон
Машина – горючее, ОСАГО, КАСКО, техосмотр, сервис, стоянка, автомойка, общественный транспорт, такси
Развлечения – книги, журналы, театр, концерты, кино, клубы, спорт, хобби, подарки
Дети – плата за детсад, школу, учебу, кружки, зарплата няни, товары для школы, игры, игрушки, карманные деньги для ребенка
Одежда – обувь, одежда, украшения, аксессуары
Накопления – взносы на депозит, сберегательный счет, накопление на ребенка, взносы на пенсию 3 уровня, возврат налогов
Кредиты – ипотечный кредит, лизинг, кредит на учебу, потребительский кредит
Здоровье – лекарства, вакцины, визиты к врачу, страхование здоровья
Благотворительность – пожертвования на благотворительность
Нерасшифрованные операции – получение наличности в банкоматах и другие расходы
UnAr. Вы не могли бы чуть подробнее познакомить с концепцией этого сервиса?
Думаю, что въехал.
Вот транжирю деньги с карточки направо и налево, где то выпил (не помню где), где то просто не обратил внимание, что по карте в макдоналдсе расплатился.
А в конце месяца бабац - и вся детализированная инфа по выписке: где был, что делал в процентах от доходов и в суммах.
Тогда он будет корректно работать только в идеальных условиях - Клиент Банка живёт один и абсолютно все доходы и расходы проходят через банковский счёт/карту.
Чем будет удобнее сервис, тем больше поводов использовать карту там, где раньше использовались наличные.
А если ещё, в идеале, подсказки, где можно сэкономить...
Почувствуй себя Ывропейцем!
+1 Наш народ не привык к таким методам распределения бюджета. Пора, как мне кажется, учиться.
http://easyfinance.ru/my/easybank/
одно другому не мешает. Кому как удобнее. Может быть кому-то будет удобнее, чтобы все в одном сервисе было.
Но ваше предложение хорошее и также достойно рассмотрения.
Но для простого человека такой сервис от банка был бы гораздо удобнее, безусловно
Во-первых, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Во-вторых, предпочитаю индивидуальные решения универсальным. Лично у меня некоторые из этих групп отсутствуют полностью, по некоторым деление намного более подробное, а некоторые относятся к другим категориям.
Полагаю, планирование необходимо выстраивать, исходя из личной структуры доходов и расходов, а не взятой с потолка схемы "тачка, дачка и собачка". Предлагаемая разбивка рассчитана на среднемассового пользователя и не подходит толком никому - это закономерное следствие предельного усреднения.
А вот доработка экспорта операций была бы крайне кстати!
Ага, присоединяйтесь...
Еще можете вбить туда свою недвижимость, автомобили и прочие активы, и можете сидеть и ждать мальчиков с предложениями поделиться
Думаю, что банку не стоит тратить ресурсы на налаживание взаимодействия с компанией, о которой неизвестно ничего, кроме названия, и которая скрывает свой адрес. Хоть она и заявляет, что находится в технопарке "Строгино", но на сайте парка я не смог найти упоминаний об ООО «EasyFinance.ru».
Итого - присоединяюсь к мнению уже откоментировавших - идея выглядит довольно бессмысленой и бесполезной.