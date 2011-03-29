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Аватар Анна (UnAr)
29.03.2011 16:28 #
Ждет рассмотрения

Планировщик бюджета

т.к. у банка "Авангард" очень функциональный интернет-банк, предлагаю повысить удобство и функциональность еще больше. Как вы смотрите на то, чтобы внедрить сервис "Планировщик бюджета". Такая идея реализована в "Swedbank" (про Россию не слышала, но вот в Латвии сервис имеет место быть).
Все это безобразие делится на: группы доходов(з/п, пенсия, стипендия, пособия) и группы расходов (продукты питания, дом, машина, развлечения, дети, одежда, накопления, кредиты, здоровье, благотворительность, нерасшифрованные операции).

19

Комментарии 19

alekseybed
#
На перспективу хорошо, но я не думаю, что это будет приоритетом.
UnAr
#
подробное описание.

Мои группы доходов:
Зарплата – моя зарплата, стипендия, пенсия, пособия, другие регулярные доходы

Мои группы расходов:
Продукты питания – покупки в продуктовых магазинах, кафе, рестораны (это бы я перенесла в развлечения)
Дом – арендная плата, коммунальные платежи, страховка, охрана, подписка на прессу, интернет, ТВ, телефон
Машина – горючее, ОСАГО, КАСКО, техосмотр, сервис, стоянка, автомойка, общественный транспорт, такси
Развлечения – книги, журналы, театр, концерты, кино, клубы, спорт, хобби, подарки
Дети – плата за детсад, школу, учебу, кружки, зарплата няни, товары для школы, игры, игрушки, карманные деньги для ребенка
Одежда – обувь, одежда, украшения, аксессуары
Накопления – взносы на депозит, сберегательный счет, накопление на ребенка, взносы на пенсию 3 уровня, возврат налогов
Кредиты – ипотечный кредит, лизинг, кредит на учебу, потребительский кредит
Здоровье – лекарства, вакцины, визиты к врачу, страхование здоровья
Благотворительность – пожертвования на благотворительность
Нерасшифрованные операции – получение наличности в банкоматах и другие расходы
читающий
#
Возможно, Моисей Абрамович понимает, о чём речь и поэтому поддержал.
UnAr. Вы не могли бы чуть подробнее познакомить с концепцией этого сервиса?
Моисей Абрамович
#
Возможно, Моисей Абрамович понимает
читающий

Думаю, что въехал. smile:)
Вот транжирю деньги с карточки направо и налево, где то выпил (не помню где), где то просто не обратил внимание, что по карте в макдоналдсе расплатился.
А в конце месяца бабац - и вся детализированная инфа по выписке: где был, что делал в процентах от доходов и в суммах.
читающий
#
Т.е. основная цель сервиса "Планировщик бюджета" состоит в систематизации доходов/расходов?
Тогда он будет корректно работать только в идеальных условиях - Клиент Банка живёт один и абсолютно все доходы и расходы проходят через банковский счёт/карту.
UnAr
#
Так в группах расходов расписаны расходы не на одинокого человека, вон там и дети и еще всякое. И не обязательно, чтобы доходы/расходы были по карте, ведь там есть группа "нерасшифрованные операции".
Чем будет удобнее сервис, тем больше поводов использовать карту там, где раньше использовались наличные.
Моисей Абрамович
#
На самом деле сейчас набирают обороты популярности различные "приложения-планировщики" бюджета, то-есть люди начинают понимать плюсы/минусы планирования. Не вижу ничего плохого, если такое будет привязано в ИБ к карте, как с наиболее интегрированным в финансы инструментом.
А если ещё, в идеале, подсказки, где можно сэкономить...
Почувствуй себя Ывропейцем! smile:D
UnAr
#
На самом деле сейчас набирают обороты популярности различные "приложения-планировщики" бюджета, то-есть люди начинают понимать плюсы/минусы планирования.

Моисей Абрамович


+1 Наш народ не привык к таким методам распределения бюджета. Пора, как мне кажется, учиться.
UnAr
#
А если присоединиться к уже готовому решению?
http://easyfinance.ru/my/easybank/

читающий

одно другому не мешает. Кому как удобнее. Может быть кому-то будет удобнее, чтобы все в одном сервисе было.
Но ваше предложение хорошее и также достойно рассмотрения.
alif
#
В принципе, если сделают нормальный функциональный экспорт, то все это можно будет получить самому по MCC и будет даже гибче.

Но для простого человека такой сервис от банка был бы гораздо удобнее, безусловно
Теневая экономка
#
Против.

Во-первых, мухи отдельно, котлеты отдельно.
Во-вторых, предпочитаю индивидуальные решения универсальным. Лично у меня некоторые из этих групп отсутствуют полностью, по некоторым деление намного более подробное, а некоторые относятся к другим категориям.

Полагаю, планирование необходимо выстраивать, исходя из личной структуры доходов и расходов, а не взятой с потолка схемы "тачка, дачка и собачка". Предлагаемая разбивка рассчитана на среднемассового пользователя и не подходит толком никому - это закономерное следствие предельного усреднения.
rdc
#
Я за максимально детальный экспорт. Анализ уже можно делать сторонними сервисами.
dolphin27
#
Согласен с уважаемым rdc - лично я использую стороннее приложение, вполне покрывающее как мои потребности, так и учитывающее операции по всем моим картам и наличные средства, что практически невозможно реализовать средствами ИБ.

А вот доработка экспорта операций была бы крайне кстати!
mitac
#
А если присоединиться к уже готовому решению? http://easyfinance.ru/my/easybank/

читающий


Ага, присоединяйтесь...

Отвечаем на полученное Вами письмо о взломе сервиса:

1. Взлома сервиса не было, автор использовал свое бывшее служебное положение. Виновник известен, это уголовное преступление, и отвечать за него придется по закону.


Еще можете вбить туда свою недвижимость, автомобили и прочие активы, и можете сидеть и ждать мальчиков с предложениями поделиться smile:D
Игорь Лейко
#
А если присоединиться к уже готовому решению?
http://easyfinance.ru/my/easybank/

читающий

Думаю, что банку не стоит тратить ресурсы на налаживание взаимодействия с компанией, о которой неизвестно ничего, кроме названия, и которая скрывает свой адрес. Хоть она и заявляет, что находится в технопарке "Строгино", но на сайте парка я не смог найти упоминаний об ООО «EasyFinance.ru».
Fuzzy
#
Идея конечно хороша... но у меня вот, например, не один счет и не в одном банке. Поэтому учитывать/планировать в инет-банке Авангарда локально для одного счета - на мой взгляд занятие бессмысленное. А загрузка туда данных по остальным счетам дело сомнительное, потому как: 1) нафига мне двойная работа - учёт и так уже есть в отдельной программе, 2) нафига банку обрабатывать лишнюю информацию.
Итого - присоединяюсь к мнению уже откоментировавших - идея выглядит довольно бессмысленой и бесполезной.
dima_ekb
#
В РФ нечто похожее реализовал Банк24.ру
schedmi
#
Нифиг не нужно. Причину описал Fuzzy. Да и вообще, кому это надо, можно пойти в ТКС какой-нибудь, промсвязьбанк или еще куда-нить.
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