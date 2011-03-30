Ждет рассмотрения
Ложный ПИН
Понимаю, идея не сильно актуальная и, возможно, слишком затратная для банка.
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Навеяна отзывом в НР о том как "владельца карточки доброжелатели пригласили к банкомату и вежливо попросили оказать спонсорскую помощь".
Суть в присвоении карте некого "panic-pin", при первом же введении которого в банкомате (магазине) блокируются все операции по карте (как вариант - карта не возвращается банкоматом).
Как практическое воплощение: "нацарапать" такой код на карте и при ее утрате злоумышленник лишается возможности что-либо с ней сделать сразу с первой попытки ввода ПИН.
Комментарии 15
- По умолчанию по всем картам допускается 3неудачных попытки ввода PIN-кода. Сделайте осознанно две неверных, чтобы осталась одна попытка. В случае острой необходимости делаете ещё один неверный ввод, карта блокируется.
- лимитами установите выдачу 1раз в день и небольшую сумму, достаточную в повседневной жизни и которую готовы в случае чего "спонсировать".
Вообще проблема с банкоматами решается обнулением соответствующего лимита на кредитке. Всё равно нефик с кредитки снимать нал. А для нала отдельный экспресскард с небольшой суммой.
А что мешает вам отказаться оказать эту "помощь"? Боязнь побоев? Так, имхо, в случае введения "паник пина" бить будут сильнее: достанется не только за отказ, но и за обман.
К тому же этот пин нужно хорошо запомнить, а это сложно так как пин не используется
если сложно или неудобно реализовать это неактуально - можно иметь две карты с разными лимитами.
"Тревожный" пин вообще неактуален - грабеж встречается разве что за рубежом и бессмысленен - не снимутся деньги жертва получит своё.
Никто и сейчас не мешает нацарапать "пин" на карточке.
Практика показывает, что его вводят и вводят упорно - до блокировки карты.
Главное, чтобы он не был вариантом настоящего.
Потому как посмотрите - если будет второй, секретный пин, или не будет никакого но вы введене три раза неверный и все заблокируется - у просителей спонсорской помощи возникнет обида и злоба - они конечно же поймут что вы специально так сделали и в лучшем случае будет попорчено лицо, а в худшем и здоровье... . А вот в случае, если на просьбу помочь вы отвечаете что "сами мы не местные" и денег у вас мало, но под "дружескими уговорами" все же следуете к банкомату - то ваши слова подтверждаются - снимается какая-то сумма а более - уже нет и при том нет никаких сообщений, что "неверен пин код" - все ок, банкомат говорит что недостаточно средств. Просители удаляются с чувством выполненного долга изъятия последних сбережений, ваше же здоровье имеет уже гораздо меньше шансов подвергнуться ухудшению от кулаков и не дай Бог палок, ножей и т.п.
Иначе просители могут оказаться ушлыми и попросить показать остаток.