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Аватар eugene129 (eugene129)
30.03.2011 13:22 #
Ждет рассмотрения

Ложный ПИН

Понимаю, идея не сильно актуальная и, возможно, слишком затратная для банка.
Навеяна отзывом в НР о том как "владельца карточки доброжелатели пригласили к банкомату и вежливо попросили оказать спонсорскую помощь".
Суть в присвоении карте некого "panic-pin", при первом же введении которого в банкомате (магазине) блокируются все операции по карте (как вариант - карта не возвращается банкоматом).
Как практическое воплощение: "нацарапать" такой код на карте и при ее утрате злоумышленник лишается возможности что-либо с ней сделать сразу с первой попытки ввода ПИН.
15

Комментарии 15

читающий
#
Предлагаю рассмотреть пару вариантов минимизировать потери "при оказании спонсорской помощи".
- По умолчанию по всем картам допускается 3неудачных попытки ввода PIN-кода. Сделайте осознанно две неверных, чтобы осталась одна попытка. В случае острой необходимости делаете ещё один неверный ввод, карта блокируется.
- лимитами установите выдачу 1раз в день и небольшую сумму, достаточную в повседневной жизни и которую готовы в случае чего "спонсировать".
rdc
#
Суть в присвоении карте некого "panic-pin", при первом же введении которого в банкомате (магазине) блокируются все операции по карте
eugene129
…и вызывается спецназ smile:D

Вообще проблема с банкоматами решается обнулением соответствующего лимита на кредитке. Всё равно нефик с кредитки снимать нал. А для нала отдельный экспресскард с небольшой суммой.
086
#
Понимаю, идея не сильно актуальная и, возможно, слишком затратная для банка.
Навеяна отзывом в НР о том как "владельца карточки доброжелатели пригласили к банкомату и вежливо попросили оказать спонсорскую помощь".

eugene129

А что мешает вам отказаться оказать эту "помощь"? Боязнь побоев? Так, имхо, в случае введения "паник пина" бить будут сильнее: достанется не только за отказ, но и за обман.
К тому же этот пин нужно хорошо запомнить, а это сложно так как пин не используется
vitaly_v
#
Лучше сделать два пина один на оплату услуг, а второй на снятие наличных. По идее, смарт карты должны иметь такой функционал.
Don Antonio
#
Хорошая идея. Плюсую! Главное не перепутать.
ict
#
Поддердиваю два разных ПИНа на снятие денег и для оплаты услуг. Знаю, что технически в чипе ПИН может быть отличен от ПИНа хранящегося в банке (в виде хэша).

если сложно или неудобно реализовать это неактуально - можно иметь две карты с разными лимитами.

"Тревожный" пин вообще неактуален - грабеж встречается разве что за рубежом и бессмысленен - не снимутся деньги жертва получит своё.
1154
#
Помощь жуликам надо оказывать тока овощами в виде хрена,иначе присосуться надолго.и мочить их в сортирах.Хуже дела с узаконеными упырями в мундирах и при власти кто нас сосёт.Этих упырей так просто не оторвать как пьявок
1154
#
Повторюсь два неверных пина и у вас всего одна попытка на верный.Вот и реализация вашей идеи.Потом 911 или 112 и тренируйте удары в уязвимые места,злость ,ну и бег конечно.
1154
#
У сберкарт сбера есть два пина до 8 цифр и два счёта закрытй ,как сейф и открытый ,с которого можно снять деньги и платить с него.С закрытого взять ничего невозможно.Хорошая было идея и карта с чипом. жаль сгубили.Все Миланы и Африки ми Азии по фиг -сосут чупа чупс.Может в НПС где всплывёт.
Pif
#
Идея нацарапать этот ПИН на карте мне очень нравится. После этого карту уже можно смело терять smile:)
АлексСпб
#
Идея нацарапать этот ПИН на карте мне очень нравится. После этого карту уже можно смело терять


Никто и сейчас не мешает нацарапать "пин" на карточке.
Практика показывает, что его вводят и вводят упорно - до блокировки карты. smile:D

Главное, чтобы он не был вариантом настоящего.
1154
#
и написать цифры не чётко и коряво что бы был интерес 3 раза вводить
dll
#
я думаю вариант с закручиванием лимита выдачи на 1 раз в день и небольшую повседневную сумму - более гуманен к держателю карты, если неприятность (не дай Бог) все же случится.

Потому как посмотрите - если будет второй, секретный пин, или не будет никакого но вы введене три раза неверный и все заблокируется - у просителей спонсорской помощи возникнет обида и злоба - они конечно же поймут что вы специально так сделали и в лучшем случае будет попорчено лицо, а в худшем и здоровье... smile:(. А вот в случае, если на просьбу помочь вы отвечаете что "сами мы не местные" и денег у вас мало, но под "дружескими уговорами" все же следуете к банкомату - то ваши слова подтверждаются - снимается какая-то сумма а более - уже нет и при том нет никаких сообщений, что "неверен пин код" - все ок, банкомат говорит что недостаточно средств. Просители удаляются с чувством выполненного долга изъятия последних сбережений, ваше же здоровье имеет уже гораздо меньше шансов подвергнуться ухудшению от кулаков и не дай Бог палок, ножей и т.п.
dima_ekb
#
К последнему комментарию еще надо добавить "запрет на показ остатка в банкомате".
Иначе просители могут оказаться ушлыми и попросить показать остаток.
StrangerRW
#
А разве при вводе пина обратным порядком карта не блокируется?
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