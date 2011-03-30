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Ждет рассмотрения

Ложный ПИН

Понимаю, идея не сильно актуальная и, возможно, слишком затратная для банка.

Навеяна отзывом в НР о том как "владельца карточки доброжелатели пригласили к банкомату и вежливо попросили оказать спонсорскую помощь".

Суть в присвоении карте некого "panic-pin", при первом же введении которого в банкомате (магазине) блокируются все операции по карте (как вариант - карта не возвращается банкоматом).

Как практическое воплощение: "нацарапать" такой код на карте и при ее утрате злоумышленник лишается возможности что-либо с ней сделать сразу с первой попытки ввода ПИН.

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