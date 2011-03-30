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Аватар Антон Кривенко (Тончик)
30.03.2011 16:06 #
Ждет рассмотрения

Добавить СМС о начислении бонусов

Очень смутило, что в СМС о списанной покупке авиабилетов нет информации о начисленных за это бонусах. Баланс без инет-банка не сходится.
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