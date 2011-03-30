Реализовано

Ограничение на разовую операцию

Сделать в интернет-банке опцию, с помощью которой можно ограничить максимальную разовую сумму снятия наличных, максимальную разовую покупку. Это может быть актуально для имеющих большие лимиты по кредитным картам, а также для хранящих большие суммы на дебетовых. Т.е. в случае мошеннических операций риск сводится к потере ограниченной суммы.

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