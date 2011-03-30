Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Хоум Кредит Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Евгений М (FlyFlu)
30.03.2011 18:32 #
Реализовано

Ограничение на разовую операцию

Сделать в интернет-банке опцию, с помощью которой можно ограничить максимальную разовую сумму снятия наличных, максимальную разовую покупку. Это может быть актуально для имеющих большие лимиты по кредитным картам, а также для хранящих большие суммы на дебетовых. Т.е. в случае мошеннических операций риск сводится к потере ограниченной суммы.
3

Комментарии 3

olga_putyatina
#
31.03.2011 в 09:35 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
#
Новый функционал интернет-банка, внедренный с 18.04.2011, включает в себя следующие возможности:

1) Вы можете самостоятельно создавать и управлять своими постоянными переводами без необходимости дополнительного обращения в отделение Банка. Новый функционал по постоянным платежным поручениям расположен в меню «Постоянные переводы».

2) Самостоятельно устанавливать дневные лимиты на все виды переводов, а также на оплату услуг в интернет-банке. При этом установленные клиентом лимиты не должны превышать лимиты, установленные Банком. Новый функционал по управлению лимитами расположен в меню «Настройки» - «Управление лимитами на операции».

3) А также подключить услугу без привязки к карточному продукту

4) Услуга абсолютно бесплатна для всех пользователей (ранее услуга была бесплатна только для держателей дебетовых карт)

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
1154
#
Нужная услуга.....хотелось бы такое ограничение иметь на суточные виды трат:
-наличные,-безналичные,-интернет....И кто хочет по письменному заявлению в офисе,с выдачей копии держателю карты.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.