Реализовано
Ограничение на разовую операцию
Сделать в интернет-банке опцию, с помощью которой можно ограничить максимальную разовую сумму снятия наличных, максимальную разовую покупку. Это может быть актуально для имеющих большие лимиты по кредитным картам, а также для хранящих большие суммы на дебетовых. Т.е. в случае мошеннических операций риск сводится к потере ограниченной суммы.
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Комментарии 3
1) Вы можете самостоятельно создавать и управлять своими постоянными переводами без необходимости дополнительного обращения в отделение Банка. Новый функционал по постоянным платежным поручениям расположен в меню «Постоянные переводы».
2) Самостоятельно устанавливать дневные лимиты на все виды переводов, а также на оплату услуг в интернет-банке. При этом установленные клиентом лимиты не должны превышать лимиты, установленные Банком. Новый функционал по управлению лимитами расположен в меню «Настройки» - «Управление лимитами на операции».
3) А также подключить услугу без привязки к карточному продукту
4) Услуга абсолютно бесплатна для всех пользователей (ранее услуга была бесплатна только для держателей дебетовых карт)
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
-наличные,-безналичные,-интернет....И кто хочет по письменному заявлению в офисе,с выдачей копии держателю карты.