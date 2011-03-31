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Аватар Сергей Тычков (root18)
31.03.2011 12:43 #
Ждет рассмотрения

Очередной платёж по SMS

Не знаю была ли идея, но было бы удобно, если банк заблаговременно, когда банком уже сформирована сумма очередного минимального платежа отправлял клиенту СМС с напоминанием об этом, с указанием суммы и даты платежа, как это делается например в Альфе и МКПБ, чтобы не проморгать нечаянно. Просто в Альфе, к примеру, дата очередного платежа динамическая и постоянно меняется.
9

Комментарии 9

Теневая экономка
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Последняя фраза - ключевая. В Альфе дата платежа динамическая, а в Авангарде - фиксированная. Как и дата формирования выписки, кстати. Представьте, если б вам каждое воскресенье приходила смс с текстом "наступило воскресенье". Вы бы скоро взвыли smile:D В общем, если и делать что-то такое, то только с возможностью отключения. И то сомневаюсь в целесообразности.
root18
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Последняя фраза - ключевая. В Альфе дата платежа динамическая, а в Авангарде - фиксированная. Как и дата формирования выписки, кстати. Представьте, если б вам каждое воскресенье приходила смс с текстом "наступило воскресенье". Вы бы скоро взвылиВ общем, если и делать что-то такое, то только с возможностью отключения. И то сомневаюсь в целесообразности.

Теневая экономка


smile:D
согласен smile:) а если у меня склероз и я воскресенье пропущу? )) ну хотя бы чтобы сумму минимального платежа что ли. в МКПБ тоже фиксированная, но зато из СМС я знаю сумму и она сохранена в мобильнике. и при очередном удобном случае, когда буду проходить мимо банкомата буду точно знать, сколько положить - телефон то всегда со мной smile:)
vitaly_v
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Ни разу не проблема проспать 20 число, ситуации в жизни разные бывают. Уведомление по смс будет полезно, к тому же его всегда можно отключить.
vitaly_v
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зато из СМС я знаю сумму и она сохранена в мобильнике. и при очередном удобном случае, когда буду проходить мимо банкомата буду точно знать, сколько положить - телефон то всегда со мной smile:)

root18

Вот это грамотно и не надо заходить в ИБ.
Mikel
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Вот как-раз Альфа, меня уже достала этими, совершенно бесполезными и раздражающими, SMSками smile:evil:
rdc
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Это вы ещё с БРС не сталкивались. БРС присылает смску даже в том случае, если платёж уже давно внесён smile:D
AlPet
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Я тоже двумя руками ЗА, т.к. привык уже к этому в Сбербанке и МКБ.
chernenko
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Наверное есть смысл только чтобы знать сумму платежа.
Goldman Sachs
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Присоединяюсь к идеи! Очень хотелось бы чтобы банк напоминал клиентам в виде смс о дате и сумме очередного (минимального платежа) и полной суммы задолженности по последней выписке!
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