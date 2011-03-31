Ждет рассмотрения

Очередной платёж по SMS

Не знаю была ли идея, но было бы удобно, если банк заблаговременно, когда банком уже сформирована сумма очередного минимального платежа отправлял клиенту СМС с напоминанием об этом, с указанием суммы и даты платежа, как это делается например в Альфе и МКПБ, чтобы не проморгать нечаянно. Просто в Альфе, к примеру, дата очередного платежа динамическая и постоянно меняется.

9