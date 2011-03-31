Ждет рассмотрения
Очередной платёж по SMS
Не знаю была ли идея, но было бы удобно, если банк заблаговременно, когда банком уже сформирована сумма очередного минимального платежа отправлял клиенту СМС с напоминанием об этом, с указанием суммы и даты платежа, как это делается например в Альфе и МКПБ, чтобы не проморгать нечаянно. Просто в Альфе, к примеру, дата очередного платежа динамическая и постоянно меняется.
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Комментарии 9
согласен а если у меня склероз и я воскресенье пропущу? )) ну хотя бы чтобы сумму минимального платежа что ли. в МКПБ тоже фиксированная, но зато из СМС я знаю сумму и она сохранена в мобильнике. и при очередном удобном случае, когда буду проходить мимо банкомата буду точно знать, сколько положить - телефон то всегда со мной
Вот это грамотно и не надо заходить в ИБ.