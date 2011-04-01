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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
01.04.2011 13:47 #
Реализовано

Прогноз выплаты процентов

Показывать клиентам сколько точно они получат по вкладу и когда. Т.е. следующая(ие) дата(ы) выплаты процентов + точная сумма для текущего баланса и процентной ставки с учетом налогов.

14

Комментарии 14

AleksK
#
Да, можно показывать ожидаемую сумму процентов в ближайшую дату и ещё ожидаемую сумму процентов за оставшийся срок до окончания вклада.
Francis D
#
ИМХО вещь в себе.
Как кредитный калькулятор.
olegp9
#
Francis D, то есть? Где-то уже есть инструмент, который отслеживает, когда ТКС откроет операционные дни в праздники, сколько лежало какое пополнение вклада, какая была ставка рефинансирования на момент открытия/в расчетном периоде итд?

Речь идет не о калькуляторе для абстрактных вкладов, а точные цифры для уже открытого в банке.
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Достаточно сложный инструмент в реализации в рамках используемого программного комплекса при первичном анализе. Попробуем конкретизировать задачи, возможно, будут альтернативы.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Francis D
#
то есть?
olegp9


Поскольку в начале моего сообщения стоит ИМХО - это моя личная оценка необходимости указанных сведений.
Ничего кроме того, что будешь знать содержимое смс-ки о начислении процентов, это не дает.
olegp9
#
моя личная оценка необходимости указанных сведений

Francis D
Как видите, остальным клиентам это тоже интересно.

Например, сколько оставить на карте, чтобы после выплаты процентов получилось больше 3000р или другая нужная сумма.
Francis D
#
Например, сколько оставить на карте, чтобы после выплаты процентов получилось больше 3000р или другая нужная сумма.
olegp9


Вы сейчас помоему несколько о другом.
Одно дело когда показывается ожидаемая сумма %%, а другое некоторое моделирование. Моделирование - как раз калькулятор. Т.е. он не имеет отношения к имеющимся вкладам с фактическими параметрами.
olegp9
#
Одно дело когда показывается ожидаемая сумма %%, а другое некоторое моделирование.

Francis D


Ok, поясню мысль: смотрим в ИБ, сейчас на СКС 5000р, завтра "упадет" 2901р.23коп. Значит, можно потратить/снять в банкомате 4900р, чтобы утром опять было больше 3000р на счету.
Abacus
#
В СКБ банке есть такая фишка. Показываются сумма процентов к начислению
olegp9
#
В XXX банке есть

Abacus

И не только там, но в этом сообществе, вроде, за ТКС речь?
Abacus
#
И не только там, но в этом сообществе, вроде, за ТКС речь?

olegp9


Ага. Это я к тому, чтобы ТКС не расслаблялись.
olegp9
#
Abacus, пока ТКС платит выше проценты, на эти красивости параллельно по большому счету, думаю, не только мне.
00a
#
Поддерживаю. Помимо прочего наглядность в вопросе какой будет получен % стимулирует к доп. пополнению вклада.
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