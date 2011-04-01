Прогноз выплаты процентов

AleksK 01.04.2011 14:44 # Да, можно показывать ожидаемую сумму процентов в ближайшую дату и ещё ожидаемую сумму процентов за оставшийся срок до окончания вклада. 0
Комментарии 14
Как кредитный калькулятор.
Речь идет не о калькуляторе для абстрактных вкладов, а точные цифры для уже открытого в банке.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Поскольку в начале моего сообщения стоит ИМХО - это моя личная оценка необходимости указанных сведений.
Ничего кроме того, что будешь знать содержимое смс-ки о начислении процентов, это не дает.
Например, сколько оставить на карте, чтобы после выплаты процентов получилось больше 3000р или другая нужная сумма.
Вы сейчас помоему несколько о другом.
Одно дело когда показывается ожидаемая сумма %%, а другое некоторое моделирование. Моделирование - как раз калькулятор. Т.е. он не имеет отношения к имеющимся вкладам с фактическими параметрами.
Ok, поясню мысль: смотрим в ИБ, сейчас на СКС 5000р, завтра "упадет" 2901р.23коп. Значит, можно потратить/снять в банкомате 4900р, чтобы утром опять было больше 3000р на счету.
И не только там, но в этом сообществе, вроде, за ТКС речь?
Ага. Это я к тому, чтобы ТКС не расслаблялись.