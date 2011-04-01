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Аватар Роман (RKZ)
01.04.2011 13:59 #
Отклонено

Бесплатное обслуживание кредитной карты активным держателям

Я слышал такое практикуется в индивидуальном порядке, но хочется что бы условия были опубликованы. Например при сумме покупок за предыдущий год .... следующий год бесплатно и т.п.
И может быть для вкладчиков кроме дебетовой карты предлагать кредитную smile:)
10

Комментарии 10

Mr. Wisenheimer
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Полностью поддерживаю идею. В некоторых банках например даже без подтверждения дохода делают кредитный лимит в размере какой то части вклада - 80%, 90%.
Arkenston
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А что значит "принято"?
Значит, что реализовали?
100base-tx
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А что значит "принято"?
Значит, что реализовали?

Arkenston

Нет, не значит.
bdfy54
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У тинькоффа есть тарифы для кредиток с бесплатным обслуживанием. Я добился этого тарифа очень просто: После оплаты 1 года, через полгода позвонил в банк и сказал что хочу отказаться от карты по причине того что у нее есть абон плата. Через несколько часов мне позвонил МЧ и предложил тариф без абон платы. Может быть причиной этого послужило то что у меня в этот банке была дебетовка с открытым вкладом smile:)
Николай Голендухин
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Иван (bdfy54) пишет:
У тинькоффа есть тарифы для кредиток с бесплатным обслуживанием. Я добился этого тарифа очень просто: После оплаты 1 года, через полгода позвонил в банк и сказал что хочу отказаться от карты по причине того что у нее есть абон плата. Через несколько часов мне позвонил МЧ и предложил тариф без абон платы. Может быть причиной этого послужило то что у меня в этот банке была дебетовка с открытым вкладом smile:)


Новые условия предлагаются тем, кто от карты отказывается
Тинькофф Банк
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04.01.2017 в 06:40 статус идеи изменен с «Принято» на «На рассмотрении»
Ali007
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Сергей (Mr. Wisenheimer) пишет:
Полностью поддерживаю идею. В некоторых банках например даже без подтверждения дохода делают кредитный лимит в размере какой то части вклада - 80%, 90%.

Да, только опять же, видимо это делается в рамках акций или в виду иных заинтересованностей банка.

Будучи ещё студентом открывал вклад в Росбанке.
Предложили в качестве подарка кредитку с серебренным статусом. Согласился: раз подарок почему бы не принять. К кредитным картам отношение в целом негативное, с течением времени мнение осталось примерно таким же, так что даже такой ценный подарок от безнадобности остался лежать на полке три года.
Тинькофф Банк
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24.07.2017 в 03:32 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»

Пока подобные изменения не соответствуют тарифной политике банка. В дальнейшем не исключаем появления индивидуальных условий для активных пользователей наших продуктов.
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