Бесплатное обслуживание кредитной карты активным держателям

Я слышал такое практикуется в индивидуальном порядке, но хочется что бы условия были опубликованы. Например при сумме покупок за предыдущий год .... следующий год бесплатно и т.п.
И может быть для вкладчиков кроме дебетовой карты предлагать кредитную
Комментарии 10
Значит, что реализовали?
Нет, не значит.
Я же так и не смог найти его, ну вот какой из меня разведчик!
Новые условия предлагаются тем, кто от карты отказывается
Да, только опять же, видимо это делается в рамках акций или в виду иных заинтересованностей банка.
Будучи ещё студентом открывал вклад в Росбанке.
Предложили в качестве подарка кредитку с серебренным статусом. Согласился: раз подарок почему бы не принять. К кредитным картам отношение в целом негативное, с течением времени мнение осталось примерно таким же, так что даже такой ценный подарок от безнадобности остался лежать на полке три года.
Пока подобные изменения не соответствуют тарифной политике банка. В дальнейшем не исключаем появления индивидуальных условий для активных пользователей наших продуктов.