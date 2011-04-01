Бесплатное обслуживание кредитной карты активным держателям

Отклонено

Я слышал такое практикуется в индивидуальном порядке, но хочется что бы условия были опубликованы. Например при сумме покупок за предыдущий год .... следующий год бесплатно и т.п.И может быть для вкладчиков кроме дебетовой карты предлагать кредитную