Отклонено
Открытие вклада.
На сайте Банка подаётся заявка на открытие вклада.Банк на указанный адрес отправляет письмо с Договором,реквизитами счёта и т.д.Клиент подписывает и отправляет в Банк.Вклад активизируется после поступления денег на счёт.(до сих пор с ужасом вспоминаю,как я открывал Вклад на Почте)
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Комментарии 7
Поэтому нужно добавить еще один шаг - нотариальное заверение подписи заявителя под заявлением. Процедура совершенно стандартная (многие заявления в налоговую требуют такое заверение подписи) и недорогая. Нотариус как раз и идентифицирует клиента (проверяет его паспорт при этом).
Для полного счастья - можно еще приложить, например, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН...
Бесплатно он работать не станет.
требования разные, да
(на сайте обсуждалось)
Действующее законодательство и его требования к идентификации не позволяет Банку применить к процессу открытия вкладов ту же технологию, что используется при оформлении кредитной карты Банка. Если Вам требуются детальные пояснения причин невозможности - напишите в соответствующую ветку просьбу юридически аргументировать причины.
Спасибо.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»