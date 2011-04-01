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Аватар пётр иванов (cubinecz)
01.04.2011 15:03 #
Отклонено

Открытие вклада.

На сайте Банка подаётся заявка на открытие вклада.Банк на указанный адрес отправляет письмо с Договором,реквизитами счёта и т.д.Клиент подписывает и отправляет в Банк.Вклад активизируется после поступления денег на счёт.(до сих пор с ужасом вспоминаю,как я открывал Вклад на Почте)
7

Комментарии 7

progopvv
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Не толкайте Банк на нарушения smile;)
Samx2
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Правильно. Идентификация должна быть.
Поэтому нужно добавить еще один шаг - нотариальное заверение подписи заявителя под заявлением. Процедура совершенно стандартная (многие заявления в налоговую требуют такое заверение подписи) и недорогая. Нотариус как раз и идентифицирует клиента (проверяет его паспорт при этом).
Для полного счастья - можно еще приложить, например, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН...
player1
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И сколько такая операция через нотариуса быдет стоить?
Бесплатно он работать не станет.
Samx2
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Недорого. Порядка сотни рублей. (То есть дороже 10, но дешевле 1000 smile:) )
Mitki
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а при выдаче кредитной карты идентификацию не обязательно производить? иначе как же это делать по почте возможно
progopvv
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Mitki,
требования разные, да
(на сайте обсуждалось)
Тинькофф_Кредитные Системы
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Добрый день.

Действующее законодательство и его требования к идентификации не позволяет Банку применить к процессу открытия вкладов ту же технологию, что используется при оформлении кредитной карты Банка. Если Вам требуются детальные пояснения причин невозможности - напишите в соответствующую ветку просьбу юридически аргументировать причины.

Спасибо.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
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