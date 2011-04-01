Отклонено

Открытие вклада.

На сайте Банка подаётся заявка на открытие вклада.Банк на указанный адрес отправляет письмо с Договором,реквизитами счёта и т.д.Клиент подписывает и отправляет в Банк.Вклад активизируется после поступления денег на счёт.(до сих пор с ужасом вспоминаю,как я открывал Вклад на Почте)

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