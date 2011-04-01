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Аватар Алексей (azrev)
01.04.2011 21:27 #
Отклонено

Решение вопросов через Skype

Есть предложение вести консультации через мессенджер Скайпа. Это некая квинтэссенция работы по телефону и почты. Иногда необходимо получить короткую консультацию быстро, но при этом воспользоваться телефоном нет возможности: забыл телефон, рабочий порядок не позволяет и т.д. Так же онлайн мессенджер гарантирует доставку, если абонент в сети и нет сообщения о недоставке. С почтой иногда, к сожалению, бывают проблемы, которые быстро не отследишь.
5

Комментарии 5

Тинькофф Банк
#
04.01.2017 в 06:39 статус идеи изменен с «Принято» на «На рассмотрении»
Valery Titov
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Есть чат с банком в приложении, зачем ещё прибавлять сомнительные вопросы.
jobgemws
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А чем телеграмм плох?
Скайп-это архаизм, который виснет, постоянно взламывается у разных людей и не приватный по перепискам, еще и жрет дофига ресурсов на телефоне.
Лично я от скайпа рано или поздно отойду, просто коллеги все не могут перейти все на телеграмм
MisHel64
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Кому нужен этот мамонт?
Тинькофф Банк
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18.01.2018 в 09:49 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Отклонено»
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