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Отклонено

Решение вопросов через Skype

Есть предложение вести консультации через мессенджер Скайпа. Это некая квинтэссенция работы по телефону и почты. Иногда необходимо получить короткую консультацию быстро, но при этом воспользоваться телефоном нет возможности: забыл телефон, рабочий порядок не позволяет и т.д. Так же онлайн мессенджер гарантирует доставку, если абонент в сети и нет сообщения о недоставке. С почтой иногда, к сожалению, бывают проблемы, которые быстро не отследишь.

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