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Отклонено

Кредит по кредитной карте или оплата покупок в рассрочку

Идея такова: клиент совершает покупку на сумму выше установленной минимальной суммы (например, 3000 руб.) и оформляет через Центр Обслуживания или Интернет Банк в рассрочку на определенный срок – 12, 18, 24, 36 месяцев и платит за эту покупку равными платежами в течение всего этого срока по установленной процентной ставке (12 мес. – одна ставка, 24 месяца – другая ставка и т.д.)

На данную покупку льготный период не распространяется, а сумма покупки вычитается из кредитного лимита. Таким образом, получается кредит по кредитной карте. Предусматривается возможность досрочного или частичного погашения.



Преимущества – не теряется льготный период по остальным покупкам на время выплат по покупке в рассрочку, можно выбрать подходящий срок погашения задолженности и оптимальный размер ежемесячного платежа.

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