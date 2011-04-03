Доступный баланс в SMS для дополнительных карт указывать только в пределах установленного лимита

Сейчас, как и прежде
, в смс для дополнительных карт указывается максимальный доступный баланс по картсчету. Во первых неудобно - держатель дополнительной карты не видит доступный для его карты баланс в рамках установленных ограничений по карте. Во вторых становятся видны движения средств по всему картсчету, что не всегда желательно
Комментарии 4
проще вообще не указывать остаток!
Я уже выкатывал схожую идею.
В любом случае, что-то сделать надо, пусть вообще не показывать, пусть показывать в рамках лимитов. Поддерживаю.