Доступный баланс в SMS для дополнительных карт указывать только в пределах установленного лимита

Ждет рассмотрения

Сейчас, как и прежде, в смс для дополнительных карт указывается максимальный доступный баланс по картсчету. Во первых неудобно - держатель дополнительной карты не видит доступный для его карты баланс в рамках установленных ограничений по карте. Во вторых становятся видны движения средств по всему картсчету, что не всегда желательно