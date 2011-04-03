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Аватар Дмитрий Дементьев (proinr)
03.04.2011 02:41 #
Ждет рассмотрения

Доступный баланс в SMS для дополнительных карт указывать только в пределах установленного лимита

Сейчас, как и прежде smile:( , в смс для дополнительных карт указывается максимальный доступный баланс по картсчету. Во первых неудобно - держатель дополнительной карты не видит доступный для его карты баланс в рамках установленных ограничений по карте. Во вторых становятся видны движения средств по всему картсчету, что не всегда желательно smile:D
4

Комментарии 4

RKZ
#
лимитов то много, есть дневной, есть месячный...
проще вообще не указывать остаток!
proinr
#
По основной карте указывается максимально доступные средства - аналогично и для дополнительной можно указывать по максимому, т.е. в пределах ежемесячного лимита smile;) Если лимит по допкарте превышает доступный остаток по картсчету, то соответственно следует указывать сумму, действительно доступную к использованию в данный момент.
rdc
#
лимитов то много, есть дневной, есть месячный...
RKZ
Но сумма, которую можно потратить непосредственно после получения этой смс, вполне определённая - минимум из лимитов по этому виду операций.

проще вообще не указывать остаток!
RKZ
Во вторых становятся видны движения средств по всему картсчету, что не всегда желательно
proinr
Я уже выкатывал схожую идею.
В любом случае, что-то сделать надо, пусть вообще не показывать, пусть показывать в рамках лимитов. Поддерживаю.
grafstroganov
#
Согласен, если доступно по карт-счету равно или более установленного лимита для доп.карты - то показываем этот установленный лимит как в ИБ, так и СМС информированием. Если же меньше - показываем текущее значение "доступно к использованию" по карт-счету как в ИБ так и в СМС - вроде само по себе самое логичное решение.
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