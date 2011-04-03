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Аватар Lоki™
03.04.2011 15:33 #
Ждет рассмотрения

Минимальный платеж 5%

Снижение минимального платежа по картам Банка с 10 процентов до 5 процентов...
21

Комментарии 21

читающий
#
Снижение минимального платежа по картам Банка с 10 процентов до 5 процентов...
Lоki™


Приближается срок расплаты по программе "200 дней"? smile:D
Lоki™
#
Приближается срок расплаты по программе "200 дней"?

читающий

Нет, я клиент уже 5 лет, и долга по карте у меня нет, в частности потому, что мне стало удобнее пользоваться картами других банков.
читающий
#
Приближается срок расплаты по программе "200 дней"?

читающий

Хотя там же надо всё закрыть под ноль smile:pardon:
читающий
#
а если серьёзно, в чём сила, брат в чем польза для клиента?
Lоki™
#
а если серьёзно, в чём сила, брат в чем польза для клиента?

читающий

Можно потратить больше, так как сумма к возврату становится меньше smile:) Я хоть и не погашаю минимальными платежами, но всё равно иногда удобно. smile:)
читающий
#
На мой взгляд, это сомнительная выгода. Хотя, если рассматривать с вполне определённой точки зрения (эта схема неоднократно упоминалась), соглашусь с Вами.

Я хоть и не погашаю минимальными платежами
Lоki™

Я тоже не погашаю минимальными. На днях увидел в ИБ - "Месяц непрерывной задолженности - более шести" smile:o
olegp9
#
Почему 5%, а не 3%, например?
Lоki™
#
Почему 5%, а не 3%, например?

olegp9

Как-то принято устанавливать минималку на уровне 5-10%. Сейчас тенденция есть к снижению до 5 с 10 по понятным причинам.
rdc
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Банку невыгодна маленькая минималка. Хороший пример - у Связного есть различные варианты минималки, и от неё зависит процент:
5тыр - 24%
3тыр - 36%
2тыр - 48%
А нам такое надо?
Теневая экономка
#
rdc
По-моему, как-то не очень... Слишком сложно, по сравнению с нынешней схемой. Это как грейс с плавающей датой - при некоторых раскладах может оказаться удобнее, чем с фиксированной, как в авангарде, но требует больше мозговых усилий для правильного использования.
rdc
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Ну так и я к тому же. Снижение минималки банку надо чем-то отбить. Связной отбивает ставкой, вполне естественное решение. Ну и пёс с ним.
Mikel
#
Банку невыгодна маленькая минималка.

rdc
Интересно, а в чем выражается невыгодность? Наооборот, чем меньше клиент погашает основной долг, тем больше процентов он платит smile;)
Тут дело несколько в другом, минималка, это как контролька, позволяет определить есть у клиента проблемы или нет, т.е. если ему не хватает средств на минималку, то у него явно проблемы с финансами и пора с ним работать.
Некоторые банки выставляют разную минималку, в зависимости от лимита карты, т.е. на небольшой лимит, минималка 10%, на больший 4-5%. Что в общем то логично, если у человека нет 10% от не очень большой задолжености, то с ним явно, что-то не то.
Например Альфа, взяла в свое время и увеличила мне лимит в полтора раза, а минималку урезала с 10% до 4%, в одностороннем порядке, хотя мне мне в общем все-равно, но логика понятна, заманивают на вылезание из грейса smile;)
Теневая экономка
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В вашем примере напрягает не запредельная ставка 48% (цифры можно подставить любые), а усложненная конструкция, когда проценты зависят от размера мин. платежа. Многабукафцифер.
Lоki™
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Версия про снижение минималки и увеличение % ошибочна в корне. Сбер только что снизил мин. плат. до 5%, никакого изменения ставок не было. Да и не могло быть, так как банк ничего не теряет, наоборот, в конечном итоге увеличивает процентный доход.
Мне тоже на данный момент мин. 10% в Авангарде карман не тянет, даже при существующем лимите, но пользоваться картой ВТБ с таким же большим лимитом, но минималкой 5% мне удобнее.
Lоki™
#
Предлагаю воздержаться вообще от сравнения Авангарда и недобанка по имени Связной.
rdc
#
Версия про снижение минималки и увеличение % ошибочна в корне.
Да и не могло быть, так как банк ничего не теряет,
Lоki™
Теряет оборот по карте.
Lоki™
#
Теряет оборот по карте.

rdc

С чего вы взяли?
Есть условно 2 категории заемщиков: транзакторы и те кто однажды влезают в кредит и платят потом четко минималками.
Если говорить про вторых, то там ни о каком обороте и речь нет, а первым без разницы сколько мин. платеж составляет.
Я, например, принципиально налом не пользуюсь. Я выбираю места, где карты принимают; я лучше больше кину денег на карту и буду платить с нее, чем буду носить нал.
rdc
#
Когда заёмщик платит минималками, и минималка снижается вдвое, выплата кредита растянется раза в три. Соответственно, примерно в эти три раза упадёт и оборот по карте.
Если будет не лень, построю математическую модель, покажу реальные цифры.
Lоki™
#
А Вы отдаете себе отчет в том, что банку выгоднее именно процентный доход, который увеличивается вместе со сроком погашения?
rdc
#
Процентный доход зависит от средней величины долга, а не от срока погашения.
schedmi
#
Храню кредитку Райффайзена на случай, если минимальный платеж в Авангарде станет неподъемным: в райфе он 5%. Но вопрос спорный на самом деле. Минимальный платеж в 10% создает ресурс на случай финансовых проблем: если что, можно быстренько перекредитоваться под минимальный платеж в 5% и таким образом преодолеть кризис. Если снизить до 5%, то этот ресурс исчезнет... Лично я всегда и везде использую Авангард, хотя другие карты тоже имеются.
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