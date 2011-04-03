Минимальный платеж 5%

читающий 03.04.2011 15:38 # Снижение минимального платежа по картам Банка с 10 процентов до 5 процентов... Lоki™ Приближается срок расплаты по программе "200 дней"? 0
Комментарии 21
Приближается срок расплаты по программе "200 дней"?
Нет, я клиент уже 5 лет, и долга по карте у меня нет, в частности потому, что мне стало удобнее пользоваться картами других банков.
Хотя там же надо всё закрыть под ноль
чём сила, братв чем польза для клиента?
Можно потратить больше, так как сумма к возврату становится меньше Я хоть и не погашаю минимальными платежами, но всё равно иногда удобно.
Я тоже не погашаю минимальными. На днях увидел в ИБ - "Месяц непрерывной задолженности - более шести"
Как-то принято устанавливать минималку на уровне 5-10%. Сейчас тенденция есть к снижению до 5 с 10 по понятным причинам.
5тыр - 24%
3тыр - 36%
2тыр - 48%
А нам такое надо?
По-моему, как-то не очень... Слишком сложно, по сравнению с нынешней схемой. Это как грейс с плавающей датой - при некоторых раскладах может оказаться удобнее, чем с фиксированной, как в авангарде, но требует больше мозговых усилий для правильного использования.
Тут дело несколько в другом, минималка, это как контролька, позволяет определить есть у клиента проблемы или нет, т.е. если ему не хватает средств на минималку, то у него явно проблемы с финансами и пора с ним работать.
Некоторые банки выставляют разную минималку, в зависимости от лимита карты, т.е. на небольшой лимит, минималка 10%, на больший 4-5%. Что в общем то логично, если у человека нет 10% от не очень большой задолжености, то с ним явно, что-то не то.
Например Альфа, взяла в свое время и увеличила мне лимит в полтора раза, а минималку урезала с 10% до 4%, в одностороннем порядке, хотя мне мне в общем все-равно, но логика понятна, заманивают на вылезание из грейса
букафцифер.
Мне тоже на данный момент мин. 10% в Авангарде карман не тянет, даже при существующем лимите, но пользоваться картой ВТБ с таким же большим лимитом, но минималкой 5% мне удобнее.
С чего вы взяли?
Есть условно 2 категории заемщиков: транзакторы и те кто однажды влезают в кредит и платят потом четко минималками.
Если говорить про вторых, то там ни о каком обороте и речь нет, а первым без разницы сколько мин. платеж составляет.
Я, например, принципиально налом не пользуюсь. Я выбираю места, где карты принимают; я лучше больше кину денег на карту и буду платить с нее, чем буду носить нал.
Если будет не лень, построю математическую модель, покажу реальные цифры.