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Отклонено

Мин. платеж по Голд картам 10%

Нет надежды, что мин. платеж по Голд картам снизят % до 5, но до 10 хотелось бы. Уж очень много получается 20%, особенно для тех, кто пользуется несколькими картами.

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