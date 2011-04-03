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Аватар Lоki™
03.04.2011 15:38 #
Отклонено

Мин. платеж по Голд картам 10%

Нет надежды, что мин. платеж по Голд картам снизят % до 5, но до 10 хотелось бы. Уж очень много получается 20%, особенно для тех, кто пользуется несколькими картами.
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Комментарии 2

Lоki™
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Идею отклонили, а минималку всё-таки сделали 10%? smile:)
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