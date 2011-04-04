Выписка по карте на любой день месяца

Першинг 04.04.2011 23:49 # А Вы уверены, что это возможно? Ведь с выпиской связаны минимальный платёж, грейс-период, начисление процентов и другие расчётные вещи. Я считаю в Excel сама себе остатки по карте и задолженность. Практически совпадает с СМС-информацией и итоговой информацией выписки за месяц за исключением начисленных процентов и комиссии за СМС. А проценты начисляют ежемесячно, а не каждый день... Или может я что не так понимаю? 0
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В "Экспобанке" (который теперь "Барклайс") года три назад это было возможно. вот прямо сейчас по БвК я, например, не вижу начислений процентов за апрель. Выписка еще недоступна, в последних операциях ПОСТУПЛЕНИЯ не отражаются. На другой карте тоже самое - видно, что счет пополнился, а что это - ЗП, перечисления какие-то другие и т.п. - не видно до получения выписки (а это месяц!). Мне, например, перечислили сумму за некую работу на карту и спрашивают - "Получили? Всю сумму?" а я не знаю, от кого и сколько пришло. И что отвечать? чтоб через месяц перезвонили? И тут даж Эксель не поможет.
Да и сам принцип - вести учет в экселе, потому что ИБ не функциональный - мне не кажется нормальным.
За март, конечно, опечатался