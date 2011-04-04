Подписаться на идею Trailer

Реализовано

Выписка по карте на любой день месяца

Добавить возможность формировать в интернет-банке выписку по карте не только в конце месяца, но и в любой другой день.

А то сегодня 4 апреля, а выписка по карте еще только на 29 марта доступна..





5