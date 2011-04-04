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04.04.2011 10:22 #
Реализовано

Выписка по карте на любой день месяца

Добавить возможность формировать в интернет-банке выписку по карте не только в конце месяца, но и в любой другой день.
А то сегодня 4 апреля, а выписка по карте еще только на 29 марта доступна..

5

Комментарии 5

Першинг
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А Вы уверены, что это возможно? Ведь с выпиской связаны минимальный платёж, грейс-период, начисление процентов и другие расчётные вещи. Я считаю в Excel сама себе остатки по карте и задолженность. Практически совпадает с СМС-информацией и итоговой информацией выписки за месяц за исключением начисленных процентов и комиссии за СМС. А проценты начисляют ежемесячно, а не каждый день... Или может я что не так понимаю?
Trailer
#
А Вы уверены, что это возможно? Ведь с выпиской связаны минимальный платёж, грейс-период, начисление процентов и другие расчётные вещи. Я считаю в Excel сама себе остатки по карте и задолженность. Практически совпадает с СМС-информацией и итоговой информацией выписки за месяц за исключением начисленных процентов и комиссии за СМС. А проценты начисляют ежемесячно, а не каждый день... Или может я что не так понимаю?

Першинг


В "Экспобанке" (который теперь "Барклайс") года три назад это было возможно. вот прямо сейчас по БвК я, например, не вижу начислений процентов за апрель. Выписка еще недоступна, в последних операциях ПОСТУПЛЕНИЯ не отражаются. На другой карте тоже самое - видно, что счет пополнился, а что это - ЗП, перечисления какие-то другие и т.п. - не видно до получения выписки (а это месяц!). Мне, например, перечислили сумму за некую работу на карту и спрашивают - "Получили? Всю сумму?" а я не знаю, от кого и сколько пришло. И что отвечать? чтоб через месяц перезвонили? И тут даж Эксель не поможет.
Да и сам принцип - вести учет в экселе, потому что ИБ не функциональный - мне не кажется нормальным.
Trailer
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не вижу начислений процентов за апрель.

Trailer


За март, конечно, опечатался
login196
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так ведь такая функция уже реализована в виде внеочередной выписки???? хотя форма отчета, который приходит на электронную почту, скорее напоминает какой-то внутрибанковский бухгалтерский отчет, чем понятную рядовому клиенту выписку в её привычной форме.
ao-averin
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24.06.2013 в 15:40 статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
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