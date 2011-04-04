Ждет рассмотрения

Помочь стать хорошим заемщиком

Добрый день

Я являюсь активным участником форума посвященного кредитованию физ.лиц в одной из социальных сетей.

Очень часто люди (в основном молодые) обращаются на форум с единственной просьбой "Как взять кредит если испорчена кредитная история". Причем многие её испортили не намеренно, а по безалаберности наверное (по молодости с кем не бывает)

Идея такая:

Выпускать кредитную карту с лимитом 1000-10000 руб. Процентная ставка 40-60% (как pos кредитование). Чтобы её получить нужно в анкете указать все отрицательные факты кредитной истории и погасить по ним задолженность. Если человек скрыл информацию, то понятно дело отказывать.

Если в течение года (или полугода) человек не допускает просрочек, то при рассмотрении заявок на кредит по обычным программам не смотреть на "темное прошлое".

Риск как мне кажется невелик, а клиентов может прибавиться, да и банк станет еще ближе к клиентам

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