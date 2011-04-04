Авторизация только по https

Форма для ввода логина и пароля для авторизации в интернет банк есть при входе на сайт и по HTTP, и по HTTPS.
При автроризации проимходит перекидывание на https, то есть пароль в открытом виде не пересылаеться. Это правильно.
Но в идеале, на http версии сайта не надо даже прдлагать ввести логин и пароль, а вместо этого просто содержать ссылку для перехода на https страницу, где уже можно авторизовываться - как пример, так сделано на http://telebank.ru/
Без этого, есть вероятность, что логин и пароль вводиться на подмененном сайте (например его может подменить провайдер или владелец wi-fi точки), который не пересылает данные формы на https, а ворует их. Подменить же https сайт без доступа к клиетскому компьютеру (и установке на нем нового доверенного сертификата) или воровства сертификатов у банка нельзя.
Комментарии 3
https://www.avangard.ru/client4/logIn.html
Тем не менее, идея правильная, согласен.
А при попытке входа на http - автоматически перекидывал на https.