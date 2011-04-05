Реализовано

Наполнение платины - страховка "Для путешественника"

Предлагать в качестве наполнения платины, как дополнительную опцию за отдельные деньги защиту путешественника. Страховая защита действует за границей либо за 100 км от места постоянного проживания застрахованного в течение первых 90 дней любой поездки, желательно включить активные виды спорта и лимит ответственности от $50000.

13