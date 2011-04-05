Реализовано
Наполнение платины - страховка "Для путешественника"
Предлагать в качестве наполнения платины, как дополнительную опцию за отдельные деньги защиту путешественника. Страховая защита действует за границей либо за 100 км от места постоянного проживания застрахованного в течение первых 90 дней любой поездки, желательно включить активные виды спорта и лимит ответственности от $50000.
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Комментарии 13
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Крайне важен правильный ассист у страховщиков. На данный момент лучше всего себя зарекомендовал international sos. VGA (альфа страхование и многие другие) допускает чудовищные косяки, Класс ассист - русская контора с маленьким присутствием. Люди в суд идут часто из-за таких чудо-ассистов, которые отправляют людей в клоповники или оставляют без помощи.
Поэтому российский страховщиков в партнеры брать, категорически нельзя.