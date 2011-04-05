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Аватар Андрей Иванов (Clevelus)
05.04.2011 09:57 #
Реализовано

Наполнение платины - страховка "Для путешественника"

Предлагать в качестве наполнения платины, как дополнительную опцию за отдельные деньги защиту путешественника. Страховая защита действует за границей либо за 100 км от места постоянного проживания застрахованного в течение первых 90 дней любой поездки, желательно включить активные виды спорта и лимит ответственности от $50000.
13

Комментарии 13

salex-v
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Если страховку можно будет включать/выключать из клиент-банка или по звонку на любой требуемый период (включая постоянную страховку, а не первые 90 дней), активные виды спорта, как опция, два варианта страховки- от 100 км и за границей, то будет очень даже удобно. Особенно если цена будет не больше, чем, например, у Росно по таким продуктам.
Vanchester
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Отличное предложение!
olegp9
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страховку можно будет включать/выключать из клиент-банка или по звонку на любой требуемый период

salex-v
Часто бывает постоянная страховка дешевле в год чем краткосрочная на пару недель.
Тинькофф_Кредитные Системы
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Банком инициированы контакты с несколькими страховыми компаниями, получены примерные детали планируемого соглашения от одной из крупнейших европейских страховых групп.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Clevelus
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Некоторые детали, имхо, можно и опубликовать - для обсуждения. Есть часто путешествующие пассажиры, есть те, кто сталкивался с решением проблем с разными страховыми компаниями, а некоторые с виду мелочи могут иметь очень большое значение ...

smile:uncap:
Тинькофф_Кредитные Системы
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К сожалению, пока эти детали отсутствуют - переговоры находятся на начальном этапе. Среди нас так же достаточное количество и тех, и других - плюс к этому мы обязательно привлечем соответствующих экспертов для анализа предложений страховых компаний.
q1234e
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Для меня бы интересна была страховка 90\365 или 90\730 дней, естественно с хорошим покрытием
slava2004
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Для наполнения платины неплохо бы смотрелось Приорити Пасс, можно и япу предложить. И открыть программы платные и бесплатные, для активных пользователей. Мне бы как активному путешественнику Приорити Пасс была бы в самый раз, да и многие другие бы узнав, что платина ТКС наполнилась этой картой, начали бы использовать не только , для обыкновенно снятия наличных.
marchelo
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Мне в страховке ОЧЕНЬ важна отмена поездки.
amok
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Изучил недавно вопрос про страховки.
Крайне важен правильный ассист у страховщиков. На данный момент лучше всего себя зарекомендовал international sos. VGA (альфа страхование и многие другие) допускает чудовищные косяки, Класс ассист - русская контора с маленьким присутствием. Люди в суд идут часто из-за таких чудо-ассистов, которые отправляют людей в клоповники или оставляют без помощи.
slava2004
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Люди идут в суд, тк очень часто ассистенсы российских страховщиков не хотят присылать гарантийное письмо и уламывают на оплату за свой счет. А если человек находится в плохом состоянии и упустил какую-нибудь бумажку, то российские страховщики, это не оплатят. На то и надеются, призывая всех платить за свой счет. В июле в Тае, человеку попавшему в госпиталь, застрахованному в очень крупной российской компании, слали гарантийное письмо 9 часов и то это сделали после кучи звонков и переговоров, затратив на переговоры 7000р (1 минута стоит 3 рубля). Человек все время находился без сознания, а его супругу уговаривали оплатить за свой счет.
Поэтому российский страховщиков в партнеры брать, категорически нельзя.
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