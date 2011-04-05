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Аватар Николай Алифанов (Моряк)
05.04.2011 18:37 #
Ждет рассмотрения

Кобрендовая карта для Питера

Очень хочется увидеть кобрендовую карту "Авангарда-метро СПб"! Ведь ни один (!!!) банк в Питере не имеет универсальной карты, сочетающей в себе все функции обычной банковской карты и проездного на метрополитен Санкт-Петербурга!!! А если такую карту дополнить функцией проездного билета в наземном общественном транспорте города...! smile:ura: smile:ura: smile:relax:
6

Комментарии 6

millw
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Идея хорошая, но вопрос не к Авангарду. Представители банка неоднократно отмечали на форуме, что со стороны Авангарда есть заинтересованность в выпуске подобной карты, но пока не удается решить организационные вопросы по независящим от банка причинам.
И небольшой оффтоп по поводу
Ведь ни один (!!!) банк в Питере не имеет универсальной карты, сочетающей в себе все функции обычной банковской карты и проездного на метрополитен Санкт-Петербурга!!!

Есть "единая карта" банка Санкт-Петербург. Правда, не знаю, как организовано взаимодействие счета карты и транспортного приложения на бесконтактном чипе. И карта, судя по всему, не кредитная.
RKZ
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Есть "единая карта" банка Санкт-Петербург.

Если к карте Авангарда приклеить обычную карту метро получится то же самое smile:)
Это просто в один пластик 2 карты запихали.

Проблема тут не в Авангарде, а в Питерском метро smile:(
На форуме часто этот вопрос освещался...
Теневая экономка
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Хоть мне лично и неактуально, но поддерживаю smile:) Правда, сдается мне, от Авангарда тут мало что зависит...
rdc
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А я бы не отказался от универсальной карты "все метрополитены РФ, до которых удалось дотянуться". А ещё лучше - и весь остальной транспорт тоже.
Я весьма далёк от Питера (~700км), но периодически бываю, и очень удобно было бы не заморачиваться жетонами за нал (или что у вас там сейчас).
diev.ya.ru
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Да хотя бы просто пополнять имеющиеся БСК в любое время с карты Авангарда, но это надо ждать решений Метро, и работы такие ведутся - в тестовом режиме.

А вот в Москве, всё-таки, идея лучше: сколько проехал в кредит - столько потом оплатил, и больше - меньше. Тут тарифы предоплаты Метро надо менять.
Hellenn
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На самом деле, на мой взгляд, тут вопрос даже не в "кредитности", а в возможности пользоваться транспортом, избегая очередей в кассах метро. Особенно это актуально для тех, кто в метро бывает не каждый день - проездной невыгоден (поездки пропадают), и траты на следующий месяц предсказать невозможно.

Лично меня бы обрадовал и дебетовый "электрон" с возможностью пополнения через интернет-банк. А если бы им можно было расплачиваться и в трамвае smile:shuffle: - вообще бы цены такой карте не было!
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