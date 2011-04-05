Кобрендовая карта для Питера

Очень хочется увидеть кобрендовую карту "Авангарда-метро СПб"! Ведь ни один (!!!) банк в Питере не имеет универсальной карты, сочетающей в себе все функции обычной банковской карты и проездного на метрополитен Санкт-Петербурга!!! А если такую карту дополнить функцией проездного билета в наземном общественном транспорте города...!
Комментарии 6
И небольшой оффтоп по поводу
Есть "единая карта" банка Санкт-Петербург. Правда, не знаю, как организовано взаимодействие счета карты и транспортного приложения на бесконтактном чипе. И карта, судя по всему, не кредитная.
Если к карте Авангарда приклеить обычную карту метро получится то же самое
Это просто в один пластик 2 карты запихали.
Проблема тут не в Авангарде, а в Питерском метро
На форуме часто этот вопрос освещался...
Я весьма далёк от Питера (~700км), но периодически бываю, и очень удобно было бы не заморачиваться жетонами за нал (или что у вас там сейчас).
А вот в Москве, всё-таки, идея лучше: сколько проехал в кредит - столько потом оплатил, и больше - меньше. Тут тарифы предоплаты Метро надо менять.
Лично меня бы обрадовал и дебетовый "электрон" с возможностью пополнения через интернет-банк. А если бы им можно было расплачиваться и в трамвае - вообще бы цены такой карте не было!