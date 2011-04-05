Кобрендовая карта для Питера

Ждет рассмотрения

Очень хочется увидеть кобрендовую карту "Авангарда-метро СПб"! Ведь ни один (!!!) банк в Питере не имеет универсальной карты, сочетающей в себе все функции обычной банковской карты и проездного на метрополитен Санкт-Петербурга!!! А если такую карту дополнить функцией проездного билета в наземном общественном транспорте города...!