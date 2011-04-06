Отклонено

Автоматическое погашение задолженности по карте с текущего и/или смарт-счета (страховой депозит)

Предлагаю реализовать возможность погашения задолжености по кредитной карте с открываемого по желанию клиента текущего счета и/или смарт-счета. Погашение должно производиться в последний день льготного периода в размере, указанном в последней выписке либо, при недостатке средств для полного погашения,- в размере минимального платежа.



Это позволит застраховаться от задержек при перечислении платежей, например, через почту.



В случае, если сумма поступлений средств на счет в отчетном периоде превышает сумму списаний (то есть, фактически, счет не использовался как резервный), то желательно обеспечить начисление процентов по ставке не меньшей, чем по смарт-счету.



Хотелось бы иметь возможность открывать такой счет (или привязывать смарт-счет) из ИБ.

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