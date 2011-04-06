Отклонено

Бескомисионное снятие собственных средств с кредитных карт

Во многих банках кредитная карта может быть одновременно дебетовой, т.е. позволяет хранить и бескомиссионно снимать собственные средства.

Будет ли данная возможность реализована в ТКС?

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