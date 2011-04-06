Отклонено
Бескомисионное снятие собственных средств с кредитных карт
Во многих банках кредитная карта может быть одновременно дебетовой, т.е. позволяет хранить и бескомиссионно снимать собственные средства.
7
Будет ли данная возможность реализована в ТКС?
Комментарии 7
Ага
Предлагаю организовать в форме отдельно подключаемой тарифной опции: накапливающейся скидки на комиссию за вывод нала с кредитки. Завести в систему счетчик, который пополняют все пополнения кредитки через банковский перевод, внешний или внутренний, и при снятии своих (не кредитных) денег наличными декрементим этот счетчик на комиссию за вывод снимаемой суммы. Можно компенсировать не всю сумму комиссии, а только 2,9(3,9?)% от выводимой суммы, а постоянную составляющую 290(390)р за операцию оставить для того чтобы стимулировать снимать сразу большие суммы за одну операцию, а не разбивать на несколько снятий... Это не потребует внесения изменений в тарифы, и даст стимул пополнять кредитку переводом. Те кредитные клиенты, чкто будет регулярно оплачивать задолженность по кредитке переводом, накопят себе на счетчике солидную сумму, и в случае необходимости они смогут зачислить на кредитку (переводом, или с Киви, или все равно откуда) нужную сумму и вывести ее как с дебетовки - бесплатно, через банкоматы, ПВН Авангарда или Контакт, Почту России. Не у всех же есть дебетовки, да? Я так понял, более 90% клиентов имеют только кредитку... Опять же, держатели кредиток, подкормившие счетчик, смогут при поездке за границу закинуть на кредитку своих кровных и снять их за кордоном в валюте страны пребывания (например прямо в аэропорту, если страна высокорисковая типа Египта, Тая и т.п.). И потом уже пользоваться кредиткой (кредитными деньгами) для оплаты покупок безналом, а снятыми с кредитки в первый день наличными - там где карты не принимают...
Мне кажется было бы удобно клиентам и не накладно банку... Даем держателям кредиток часть преимуществ дебетовки (снятие своих в любом банкомате/ПВН, межбанковские переводы, Контакт, Почта) + стимулируем их для пополнения счетчика погашать задолженность по кредитке ненакладным для банка способом. Может, даже в итоге это и плюс принесет банку?
WBR,
Fedor
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»