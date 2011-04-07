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Сергей
(sudar78)
Отклонено
Возможность использования собственных денег на кредитной карте.
Очень мешает невозможность свободного использования собственных денег на кредитной карте. Идея в том, что пока баланс карты положительный тарифы и условия на весь спектр услуг идут как по дебетовой карте. Как ушли в кредит - все становится как на обычной кредитке.
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Комментарии 1
На данный момент мы предлагаем Вам использовать дебетовую карту для доступа к собственным средствам и кредитную карту для доступа к средствам Банка.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»