Сергей, благодарим Вас за идею!

На данный момент мы предлагаем Вам использовать дебетовую карту для доступа к собственным средствам и кредитную карту для доступа к средствам Банка.


Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»