Подписаться на идею Сергей (sudar78)

Отклонено

Возможность использования собственных денег на кредитной карте.

Очень мешает невозможность свободного использования собственных денег на кредитной карте. Идея в том, что пока баланс карты положительный тарифы и условия на весь спектр услуг идут как по дебетовой карте. Как ушли в кредит - все становится как на обычной кредитке.

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