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Реализовано

Чип

Инноваций Банку не занимать, а вот чипа нет, что не есть хорошо. Но хотелось бы не просто абы какой чип, чтобы по всем подряд операциям ПИН запрашивался, а профайл как в Авангарде, где подпись имеет приоритет...

Слишком много мест в РФ, где ввести ПИН всё равно что озвучить его вслух в очереди.

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