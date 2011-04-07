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Lоki™
Реализовано
Чип
Инноваций Банку не занимать, а вот чипа нет, что не есть хорошо. Но хотелось бы не просто абы какой чип, чтобы по всем подряд операциям ПИН запрашивался, а профайл как в Авангарде, где подпись имеет приоритет...
18
Слишком много мест в РФ, где ввести ПИН всё равно что озвучить его вслух в очереди.
Комментарии 18
Я вообще избегаю магазинов, где карты не принимают. Просто принципиально, да и нал я никогда в достаточном кол-ве не ношу.
С другой стороны, эквайрингом Банк не занимается и модернизировать оборудование в ТСП ему не надо.
Да и не ясно до конца почему изначально не были введены карты с чипом, ведь Банк, всю его технологическую платформу, создавали с ноля.
Тут ошибаетесь, чип какраз таки нужен именно массовому клиенту, потому что гораздо безопасней.
С 15.12.2011 Банком начинается внутреннее тестирование чипов - это последний шаг тестирования перед внедрением. В процессе находятся и процедурные вопросы, связанные с этим. Существенных сложностей нет.
http://www.banki.ru/services/response...ID=3623166
Правильно, пока нормальных условий для ввода ПИНа эквайеры не создадут - приоритет подписи + расходные лимиты на случай кражи, компрометации и т.п.
жаль, если придется возиться с подписями и тд, типа как у авангарда
Ага, со дня на день.