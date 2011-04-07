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Аватар Lоki™
07.04.2011 21:38 #
Реализовано

Чип

Инноваций Банку не занимать, а вот чипа нет, что не есть хорошо. Но хотелось бы не просто абы какой чип, чтобы по всем подряд операциям ПИН запрашивался, а профайл как в Авангарде, где подпись имеет приоритет...
Слишком много мест в РФ, где ввести ПИН всё равно что озвучить его вслух в очереди.
18

Комментарии 18

Lоki™
#
Не слышал. А как быть тем, кто использует карты ежедневно? Тем, кто использует карту в Европе, где чип важен?
Я вообще избегаю магазинов, где карты не принимают. Просто принципиально, да и нал я никогда в достаточном кол-ве не ношу.
Lоki™
#
Пусть ещё раз "официально" подумают smile:)
Lоki™
#
Я не особо разбираюсь в технологическом аспекте этой проблемы, но насколько я понимаю, для внедрения чипа требуется технологическая перестройка процессинга, т.е. инвестиции в то, что массовому клиенту не нужно. Это и есть основной аргумент против.
С другой стороны, эквайрингом Банк не занимается и модернизировать оборудование в ТСП ему не надо.
Да и не ясно до конца почему изначально не были введены карты с чипом, ведь Банк, всю его технологическую платформу, создавали с ноля.
Lоki™
#
Стоимость болванки не играет роли, ИМХО, ведь обслуживание карт платное.
Nik_1
#
т.е. инвестиции в то, что массовому клиенту не нужно.

Lоki™

Тут ошибаетесь, чип какраз таки нужен именно массовому клиенту, потому что гораздо безопасней.
gibbs
#
а карты с чипом на старые как обмениваться будут? после окончания срока жизни карты только?
Александр789
#
И как пин менять будем дистанционно?
Тинькофф_Кредитные Системы
#
UPD.
С 15.12.2011 Банком начинается внутреннее тестирование чипов - это последний шаг тестирования перед внедрением. В процессе находятся и процедурные вопросы, связанные с этим. Существенных сложностей нет.
Lоki™
#
А процедура замены карт с магнитных на комбинированные будет для желающих?
img74
#
Хочу чип smile:)
ratol
#

а карты с чипом на старые как обмениваться будут? после окончания срока жизни карты только?

null
Поддерживаю вопрос.
Александр789
#
При этом способ идентификации при проведении операций нами выбирается - приоретизация ввода PIN-кода, по нашему мнению, в РФ пока недостаточно однозначна.


http://www.banki.ru/services/response...ID=3623166

Правильно, пока нормальных условий для ввода ПИНа эквайеры не создадут - приоритет подписи + расходные лимиты на случай кражи, компрометации и т.п.
dimdimych
#
в нормальных странах все давно авторизуют транзакции по пину
жаль, если придется возиться с подписями и тд, типа как у авангарда
WiMAX.spb
#
Сегодня запустили новый сайт и на всех видео карты (дебетовая и кредитная) с чипом. Означает ли это, что такие карты вот-вот появятся?
Lоki™
#

Сегодня запустили новый сайт и на всех видео карты (дебетовая и кредитная) с чипом. Означает ли это, что такие карты вот-вот появятся?

Максим

Ага, со дня на день.
6308255299
#
На днях оформила дебетовую карту, привезли, а она без чипа! smile:(
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