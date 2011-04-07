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Аватар Lоki™
07.04.2011 21:42 #
Реализовано

3DS

Вообщем-то в заголовке всё сказано. Даешь 3D-Secure. Безусловно, сейчас набегут те, кто будет против, а я считаю это благо smile:)
12

Комментарии 12

olegp9
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Кто это против 3D-Secure?
Lоki™
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Да скоро увидите, сбегутся те, кто считает, что это ни что иное как способ переложить всю ответственность на клиента.
В ветке БРС что ли дискутировали на эту тему... да и на форуме.
Тинькофф_Кредитные Системы
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В настоящее время и ближайшее будущее мы не планируем вводить этот параметр защиты. Идею можем пометить как "На рассмотрении" и оставить ее в этом статусе на длительной срок, так и "Отклонена" по причине того, что в ближайшем обозримом будущем мы не планируем ее реализовывать. Что выберет автор?
Lоki™
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Автор без разницы, так как суть от этого не меняется.
Clevelus
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Маленикий комментарий - технология 3D Secure направлена в первую очередь на защиту банка, и в последнюю на защиту клиента и торговой точки. Банк сам оценивает риски со стоимостью внедрения и обслуживания - банку виднее.
Marshal
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В принципе, нашел ответ на свой вопрос...
Комментарий: очень жаль! (
3D Secure направлена на защиту клиента, а не банка, банк убытки в данном случае не несет:
"В обычных (не защищенных 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несет «мерчант» - торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте. В случае 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (англ. Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту."

Единственный кто пострадает, это клиент, если банк не отменит произведенную операцию, а если даже и отменит, то все равно клиенту придется платить за перевыпуск новой карты и терпеть неудобства пока новая карта не будет доставлена! Так что в данном случае, мне кажется, демонстрируется отношение и "забота" банка о клиенте. smile8)
Александр789
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Единственный кто пострадает, это клиент

Marshal

Да, скорей всего так и будет, поэтому услугу "Internet/Phone Operations" лучше подключать только на некоторое время в случае необходимости. Если разработают функционал "лимиты по операциям", тогда другое дело - можно выставить небольшой лимит ~ 1000 руб/сутки - на автооплату сотовой связи, интернета вполне хватит.
Тинькофф_Кредитные Системы
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Статус идеи изменен - новая версия процессинга позволит нам интегрировать поддержку. Точные сроки пока назвать сложно - после реализации чипа.
formeny
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Отлично, будем ждать, спасибо.
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