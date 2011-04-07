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Идеи
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Lоki™
07.04.2011 21:42
#
Реализовано
3DS
Вообщем-то в заголовке всё сказано. Даешь 3D-Secure. Безусловно, сейчас набегут те, кто будет против, а я считаю это благо
12
Комментарии
12
olegp9
07.04.2011 23:25
#
Кто это против 3D-Secure?
0
Lоki™
08.04.2011 09:38
#
Да скоро увидите, сбегутся те, кто считает, что это ни что иное как способ переложить всю ответственность на клиента.
В ветке БРС что ли дискутировали на эту тему... да и на форуме.
0
Тинькофф_Кредитные Системы
08.04.2011 18:59
#
В настоящее время и ближайшее будущее мы не планируем вводить этот параметр защиты. Идею можем пометить как "На рассмотрении" и оставить ее в этом статусе на длительной срок, так и "Отклонена" по причине того, что в ближайшем обозримом будущем мы не планируем ее реализовывать. Что выберет автор?
0
Lоki™
11.04.2011 12:38
#
Автор без разницы, так как суть от этого не меняется.
0
Тинькофф_Кредитные Системы
11.04.2011 18:24
#
11.04.2011 в 18:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
0
Clevelus
18.04.2011 08:54
#
Маленикий комментарий - технология 3D Secure направлена в первую очередь на защиту банка, и в последнюю на защиту клиента и торговой точки. Банк сам оценивает риски со стоимостью внедрения и обслуживания - банку виднее.
0
Marshal
23.08.2011 23:06
#
В принципе, нашел ответ на свой вопрос...
Комментарий: очень жаль! (
3D Secure направлена на защиту клиента, а не банка, банк убытки в данном случае не несет:
"В обычных (не защищенных 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несет «мерчант» - торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте. В случае 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (англ. Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту."
Единственный кто пострадает, это клиент, если банк не отменит произведенную операцию, а если даже и отменит, то все равно клиенту придется платить за перевыпуск новой карты и терпеть неудобства пока новая карта не будет доставлена! Так что в данном случае, мне кажется, демонстрируется отношение и "забота" банка о клиенте.
0
Александр789
11.09.2011 17:36
#
Единственный кто пострадает, это клиент
Marshal
Да, скорей всего так и будет, поэтому услугу "Internet/Phone Operations" лучше подключать только на некоторое время в случае необходимости. Если разработают функционал "лимиты по операциям", тогда другое дело - можно выставить небольшой лимит ~ 1000 руб/сутки - на автооплату сотовой связи, интернета вполне хватит.
0
Тинькофф_Кредитные Системы
25.11.2011 19:09
#
25.11.2011 в 19:10 статус идеи изменен с «Отклонено» на «Принято»
0
Тинькофф_Кредитные Системы
25.11.2011 19:11
#
Статус идеи изменен - новая версия процессинга позволит нам интегрировать поддержку. Точные сроки пока назвать сложно - после реализации чипа.
0
formeny
24.04.2012 22:19
#
Отлично, будем ждать, спасибо.
0
Тинькофф_Кредитные Системы
22.05.2012 18:13
#
22.05.2012 в 18:13 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
1
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Комментарии 12
В ветке БРС что ли дискутировали на эту тему... да и на форуме.
Комментарий: очень жаль! (
3D Secure направлена на защиту клиента, а не банка, банк убытки в данном случае не несет:
"В обычных (не защищенных 3-D Secure) транзакциях ответственность за операции по украденным картам несет «мерчант» - торгово-сервисное предприятие, на сайте которого была произведена покупка товара/услуги по ворованной карте. В случае 3-D Secure происходит так называемый «Перенос ответственности» (англ. Liability Shift), когда ответственность переносится на банк-эмитент, выпустивший карту."
Единственный кто пострадает, это клиент, если банк не отменит произведенную операцию, а если даже и отменит, то все равно клиенту придется платить за перевыпуск новой карты и терпеть неудобства пока новая карта не будет доставлена! Так что в данном случае, мне кажется, демонстрируется отношение и "забота" банка о клиенте.
Да, скорей всего так и будет, поэтому услугу "Internet/Phone Operations" лучше подключать только на некоторое время в случае необходимости. Если разработают функционал "лимиты по операциям", тогда другое дело - можно выставить небольшой лимит ~ 1000 руб/сутки - на автооплату сотовой связи, интернета вполне хватит.