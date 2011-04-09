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Аватар Олег Пономарев (olegp9)
09.04.2011 03:23 #
Ждет рассмотрения

Иностранные номера SMS-информирования

При поездках за границей клиенты часто ставят в телефон местную SIM-карту. При этом теряется возможность получать информацию о карточных операциях, т.к. поле для номера телефона в интернет-банке позволяет ввести только 11 цифр. Также иногда СМС в роуминге ходят хуже чем на местных операторов.

Если принципиальная возможность отправлять сообщения на любые телефоны есть, хотелось бы исправить JavaScript, который заявляет "Поле "Номер телефона" имеет неправильный формат" на 12 цифр.
3

Комментарии 3

rdc
#
Всецело поддерживаю. А если принципиальной возможности нет - её стоило бы добавить, пусть даже за отдельные деньги.
diev.ya.ru
#
Хотя есть простое решение иметь для туземной симки отдельный телефон... (или с двумя симками)
dll
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решение со вторым телефоном простое, но не всегда удобное - таскать с собой, за зарядкой следить дополнительно.
Я бы с удовольствием на время поездок заплатил бы за такую услугу. Ибо всегда только местные к стране пребывания сим карты и использую.
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