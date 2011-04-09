Ждет рассмотрения
Иностранные номера SMS-информирования
При поездках за границей клиенты часто ставят в телефон местную SIM-карту. При этом теряется возможность получать информацию о карточных операциях, т.к. поле для номера телефона в интернет-банке позволяет ввести только 11 цифр. Также иногда СМС в роуминге ходят хуже чем на местных операторов.
3
Если принципиальная возможность отправлять сообщения на любые телефоны есть, хотелось бы исправить JavaScript, который заявляет "Поле "Номер телефона" имеет неправильный формат" на 12 цифр.
Комментарии 3
Я бы с удовольствием на время поездок заплатил бы за такую услугу. Ибо всегда только местные к стране пребывания сим карты и использую.