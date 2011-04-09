Ждет рассмотрения

Иностранные номера SMS-информирования

При поездках за границей клиенты часто ставят в телефон местную SIM-карту. При этом теряется возможность получать информацию о карточных операциях, т.к. поле для номера телефона в интернет-банке позволяет ввести только 11 цифр. Также иногда СМС в роуминге ходят хуже чем на местных операторов.



Если принципиальная возможность отправлять сообщения на любые телефоны есть, хотелось бы исправить JavaScript, который заявляет "Поле "Номер телефона" имеет неправильный формат" на 12 цифр.

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