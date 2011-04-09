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Реализовано

Повысить лимит оплаты с МБ

Лимит оплаты составляет 5000 руб в день.

Это вообщем-то ничего.

Задумка, как я понимаю, была в том, что через МБ люди оплачивают провайдеров: мобильники, интернет и т.д. и вроде бы 5 тыс. хватит. Но вы забываете, что в МБ есть прекрасная возможность использования шаблонов, которые заранее были созданы в ИБ и соответственно суммы, проходящие по этим шаблонам гораздо больше 5 тыс. руб.

У меня например коммуналка 6500. Я не могу её заплатить через МБ. Надо искать интернет, заходить в ИБ, который нередко глючит (не всегда и зайти можно).



Вообщем, лимит хотелось бы увеличить.

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