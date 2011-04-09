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Аватар Song (Song)
09.04.2011 11:29 #
Реализовано

Повысить лимит оплаты с МБ

Лимит оплаты составляет 5000 руб в день.
Это вообщем-то ничего.
Задумка, как я понимаю, была в том, что через МБ люди оплачивают провайдеров: мобильники, интернет и т.д. и вроде бы 5 тыс. хватит. Но вы забываете, что в МБ есть прекрасная возможность использования шаблонов, которые заранее были созданы в ИБ и соответственно суммы, проходящие по этим шаблонам гораздо больше 5 тыс. руб.
У меня например коммуналка 6500. Я не могу её заплатить через МБ. Надо искать интернет, заходить в ИБ, который нередко глючит (не всегда и зайти можно).

Вообщем, лимит хотелось бы увеличить.
3

Комментарии 3

ao-averin
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Добрый день!
Сейчас готовиться новая версия приложения Мобильного Банка. В ней ограничение будет составлять 10000 руб.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
komsash
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Да, я однажды так попал. Был в командировке и нужно было оплатить срочно по кредиту, а под рукой интернета не было. Вот тогда-то было у меня недоумение по поводу такого ограничения.
emozgovoy
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18.09.2012 в 11:25 статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»

В настоящее время 10 000 рублей, рассматривается вопрос об увеличении суммы
smile:)
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