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Song
(Song)
Реализовано
Повысить лимит оплаты с МБ
Лимит оплаты составляет 5000 руб в день.
3
Это вообщем-то ничего.
Задумка, как я понимаю, была в том, что через МБ люди оплачивают провайдеров: мобильники, интернет и т.д. и вроде бы 5 тыс. хватит. Но вы забываете, что в МБ есть прекрасная возможность использования шаблонов, которые заранее были созданы в ИБ и соответственно суммы, проходящие по этим шаблонам гораздо больше 5 тыс. руб.
У меня например коммуналка 6500. Я не могу её заплатить через МБ. Надо искать интернет, заходить в ИБ, который нередко глючит (не всегда и зайти можно).
Вообщем, лимит хотелось бы увеличить.
Комментарии 3
Сейчас готовиться новая версия приложения Мобильного Банка. В ней ограничение будет составлять 10000 руб.
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
В настоящее время 10 000 рублей, рассматривается вопрос об увеличении суммы