Принято

Показ операций по счёту в ИБ

Когда-то пользовался Авангардом, и у них в ИБ был не только список операций, но и оперативное отображение состояния счёта: было столько-то, сумма списалась, осталось столько-то.

А то не понятно, сумма просто заблокирована или уже списана итд.

И отдельно список заблокированных сумм.



Часто это очень удобно. Например, у меня сейчас списалась двойная сумма при покупке через POS. Сказали ждать месяц выписку. А так бы я уже начал звонить в колокола через три дня, как сумма спишется со счёта.

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