Информация о профилактических работах

Реализовано

В связи с не первой претензией на вот эту тему:Предлагаю банку доработать экран сообщения о профилактических работах в ИБ и писать там предполагаемое время завершения работ (можно с запасом, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть). Это в том случае, когда работы нештатные. А если они планируются заранее, было бы неплохо и заранее оповещать. Тогда будут невозможны претензии типа "я вот хотело отправить ночью назавтра платежки, а не смогло". Из тех банков, где я обслуживаюсь/обслуживался, так поступает Промсвязьбанк и ВТБ24. Получаешь уведомление на мыло, очень удобно. И можешь отписаться от них, если не надо.