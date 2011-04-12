Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Игорь Пустошило (Pif)
12.04.2011 12:02 #
Реализовано

Информация о профилактических работах

В связи с не первой претензией на вот эту тему:

http://www.banki.ru/services/response...ID=2873208

Предлагаю банку доработать экран сообщения о профилактических работах в ИБ и писать там предполагаемое время завершения работ (можно с запасом, потому что лучше перебдеть, чем недобдеть). Это в том случае, когда работы нештатные. А если они планируются заранее, было бы неплохо и заранее оповещать. Тогда будут невозможны претензии типа "я вот хотело отправить ночью назавтра платежки, а не смогло". Из тех банков, где я обслуживаюсь/обслуживался, так поступает Промсвязьбанк и ВТБ24. Получаешь уведомление на мыло, очень удобно. И можешь отписаться от них, если не надо.
2

Комментарии 2

читающий
#
Похоже, что идея, хоть и числится "на рассмотрении", уже реализована. smile:thumbsup:
VEI
#
12.03.2013 в 18:24 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.