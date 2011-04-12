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Сейф на карточке

Слышал, что у некоторых банков есть такая "функция", как разделение картсчета на две составляющие: обычная и сейфовая. Смысл в том, что обычная часть работает в режиме карточки, а сейфовая становится доступна только после введения дополнительного кода и сразу не видна (в банкомате), также с нее деньги не списываются при покупках в магазинах. Т.е., чтобы использовать деньги из "сейфа", необходимо сначала их перенести на "обычную" составляющую карты.

Таким образом, сумма в сейфе недоступна при утере карты или мошеннических действиях.

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