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Аватар Адриан Орлов (adrian1)
12.04.2011 14:42 #
Ждет рассмотрения

Сейф на карточке

Слышал, что у некоторых банков есть такая "функция", как разделение картсчета на две составляющие: обычная и сейфовая. Смысл в том, что обычная часть работает в режиме карточки, а сейфовая становится доступна только после введения дополнительного кода и сразу не видна (в банкомате), также с нее деньги не списываются при покупках в магазинах. Т.е., чтобы использовать деньги из "сейфа", необходимо сначала их перенести на "обычную" составляющую карты.
Таким образом, сумма в сейфе недоступна при утере карты или мошеннических действиях.
8

Комментарии 8

mr_ia
#
А смысл? Получится объединение текущего и карточного счета.
Или я не прав?
adrian1
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Возможно, но при этом через банкомат или доп офис/КАССУ Авангарда можно моментально перекинуть деньги (интеренет не нужен).
Pif
#
А по кредитке что прятать в сейф? Неужели лимит? smile:)
rdc
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Т.е., чтобы использовать деньги из "сейфа", необходимо сначала их перенести на "обычную" составляющую карты.
adrian1
Это делается настройкой лимита расходов по карте. Лимит - "обычная часть", всё сверх лимита - "сейфовая".
при этом через банкомат или доп офис/КАССУ Авангарда можно моментально перекинуть деньги (интеренет не нужен).
adrian1
Лимиты можно менять заявлением в офисе. Только проще добраться до интернета.
Теневая экономка
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Тоже не понимаю, в чем отличие от текущего счета. Деньги с текущего счета в банкомате не видны; при покупках не списываются; для возможности оплаты покупок необходимо перенести средства на картсчет; снять с текущего счета и положить на карточный можно как в ПВН, так и в ИБ (последнее гораздо проще).
viabank
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Тоже не врубаюсь, зачем оно нужно, когда есть лимиты трат и отдельный текущий счет...
adrian1
#
Убедили, снимаю свое предложение.
schedmi
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Я предложение поддерживаю. Фактически, речь о динамическом лимите, который ранее обсуждался. Счет "сейф" в Авангарде существует. Называется Интернет-счет. Но он работает лишь для дебетовых карт. А вот что делать с кредитными? Есть лимиты, но за границей они не годятся. Никогда заранее не знаешь, что за операция тебе понадобится и на какую сумму - случаи разные бывают. С другими банками я решаю проблему просто: временная блокировака карты по звонку в банк. В Авангарде такой возможности нет. Соответственно, невозможно полноценно и безопасно использовать карту за границей. Поэтому я предлагаю разработать механизм ограничения доступности денег на карте, которым можно управлять по телефону: звонок в банк или смс.
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