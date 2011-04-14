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Аватар Tri.Oreshka
14.04.2011 13:36 #
Реализовано

Управление лимитами расходных операций по картам через ИБ и/или через ЦОК

Удивлен что никто еще не предложил smile:shuffle:

Предлагаю дать возможность устанавливать и оперативно изменять лимиты по след. разходным операциям по КК (можно и по дебетовке, но по КК думаю важнее). Позволит уменьшить потери клиента / банка в случае утери/кражи/фрода карты. Дать возможность по звонку в ЦОК после авторизации разово увеличить какой-то лимит (например, если нужно сделать покупку превышающую дневной/месячный лимит расходных операций)

IMHO Необходимый минимум:
* дневной лимит по операциям снятия наличных
* дневной лимит операций CNP (покупки в интернет-магазинах, платежи из ИБ и т.п.)
* общий лимит расходных операций в день

Очень желательно - минимум + все то же самое, но лимиты на месяц.

Совсем хорошо - более развернутая система лимитов, примеры - Авангард и Телебанк ВТБ24, более крутого ничего не знаю smile:thumbsup:

Господа, дополните пожалуйста мои пожелания, если я не все
перечислил. smile:oops:

WBR,
Fedor
18

Комментарии 18

dimdimych
#
безусловно поддерживаю))
avfalcone
#
Поддерживаю!
И еще не мешало бы внедрить более жесткую опцию - "снятие наличных - 00 руб. 00 коп." При необходимости снять это ограничение звонком в ЦОК
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Разрабатывается в рамках "Нового нового ИБ".

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Tri.Oreshka
#
Ну, будем ждать реализации теперь...
Приятно что никто не забыт, ничто не забыто. Будут новые идеи от Капитана Очевидность, засабмичу smile;)
WBR,
Fedor
Mintonist
#
Кто-нибудь знает о том, есть ли какие-то изменения по этому вопросу? или когда их ждать? Возможно, этот пункт станет определяющим для меня при выборе банка.
OleGear
#
лимит по операциям снятия наличных - сделано.
лимит по операций CNP - можно сказать, что реализовано.
лимит расходных операций по карте когда этого ожидать в ИБ?
bushok
#
Согласна, предложение очень стоящее, было бы здорово, если можно было еще управлять этим в интернет-банкинге! Про снятие наличных без комиссии идея просто СУПЕР!!!!!! Жду не дождусь этого момента, тогда лучше банка для использования кредитной карты не найти!!
sctas
#
Хотелось бы всё же настройку лимитов трат:

-Операции в интернете
-Оплата товаров и услуг офлайн

Причем желательно чтобы можно было настроить как суточные лимиты так и ежемесячные и кол-во возможных операций. В общем аналог того как у Авангарда.
gdn
#
хотелось бы чтобы лимит на покупки и снятие наличных был бы разным!
rusliner
#
Непонятно зачем сделали месячный лимит на переводы.. Это не для безопасности! Это недоразумение!
al.rog
#
Опссс.

Такая нужная идея никак не реализуется за 1,5 года?!
"
* дневной лимит по операциям снятия наличных
* дневной лимит операций CNP (покупки в интернет-магазинах, платежи из ИБ и т.п.)
"
Обязательно нужно!!!

На днях завел дебетовку, сейчас в процессе тестирования..
Год ждал, пока банк сделает чиповую дебетовую карту, заказал, и тут такое разочарование:
потеря карты == потеря кошелька с деньгами - любой иди в магазин и покупай там все, что хочешь на месячный лимит.
(почему приоритет пина не стали делать?! smile:( )
Неужели так и придется каждый день выставлять месячный лимит == лимит на один день?

Вроде и задумка-то хорошая (добавляются проценты по остатку на карте), стимулирует держать на карте большие суммы, но недостаток полностью перечеркивает достоинство smile:(

Прошу поскорее прикрутить дневные лимиты!!! smile:)
Александр789
#
Неужели так и придется каждый день выставлять месячный лимит == лимит на один день?.

Да, пока не очень удобно пользоваться. Позавчера оплата не прошла - банк списал проценты по кредиту, и они уменьшили расходный лимит. И доступный остаток (полный) не понятно где смотреть теперь.
nickm
#
А почему лимит на снятие наличных суточный, а на покупки - месячный? Мне хотелось бы иметь суточный лимит на покупки (небольшой, в пределах затрачиваемой при походе в магазин суммы). Если надо совершить крупную покупку, то лимит временно увеличивается.
ultra
#
реализовали, называется.... сумма остатка по лимиту генерируется случайным образом, как мне кажется...
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Банком реализован функционал самостоятельного управления лимитами как посредством Интернет-банка, так и при обращении в Центр обслуживания клиентов.
eca86
#
А как же лимит расходных операций в день? И было бы неплохо, если сумма остатка по карте, которая приходит по смс, была равна сумме остатка, который показывается в интернет банке(разница несколько десятков рублей, но всё же).
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