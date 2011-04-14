Управление лимитами расходных операций по картам через ИБ и/или через ЦОК

Реализовано

Удивлен что никто еще не предложилПредлагаю дать возможность устанавливать и оперативно изменять лимиты по след. разходным операциям по КК (можно и по дебетовке, но по КК думаю важнее). Позволит уменьшить потери клиента / банка в случае утери/кражи/фрода карты. Дать возможность по звонку в ЦОК после авторизации разово увеличить какой-то лимит (например, если нужно сделать покупку превышающую дневной/месячный лимит расходных операций)IMHO Необходимый минимум:* дневной лимит по операциям снятия наличных* дневной лимит операций CNP (покупки в интернет-магазинах, платежи из ИБ и т.п.)* общий лимит расходных операций в деньОчень желательно - минимум + все то же самое, но лимиты на месяц.Совсем хорошо - более развернутая система лимитов, примеры - Авангард и Телебанк ВТБ24, более крутого ничего не знаюГоспода, дополните пожалуйста мои пожелания, если я не всеперечислил.WBR,Fedor