Управление лимитами расходных операций по картам через ИБ и/или через ЦОК

Удивлен что никто еще не предложил
Предлагаю дать возможность устанавливать и оперативно изменять лимиты по след. разходным операциям по КК (можно и по дебетовке, но по КК думаю важнее). Позволит уменьшить потери клиента / банка в случае утери/кражи/фрода карты. Дать возможность по звонку в ЦОК после авторизации разово увеличить какой-то лимит (например, если нужно сделать покупку превышающую дневной/месячный лимит расходных операций)
IMHO Необходимый минимум:
* дневной лимит по операциям снятия наличных
* дневной лимит операций CNP (покупки в интернет-магазинах, платежи из ИБ и т.п.)
* общий лимит расходных операций в день
Очень желательно - минимум + все то же самое, но лимиты на месяц.
Совсем хорошо - более развернутая система лимитов, примеры - Авангард и Телебанк ВТБ24, более крутого ничего не знаю
Господа, дополните пожалуйста мои пожелания, если я не все
перечислил.
WBR,
Fedor
Комментарии 18
И еще не мешало бы внедрить более жесткую опцию - "снятие наличных - 00 руб. 00 коп." При необходимости снять это ограничение звонком в ЦОК
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
Приятно что никто не забыт, ничто не забыто. Будут новые идеи от Капитана Очевидность, засабмичу
WBR,
Fedor
лимит по операций CNP - можно сказать, что реализовано.
лимит расходных операций по карте когда этого ожидать в ИБ?
-Операции в интернете
-Оплата товаров и услуг офлайн
Причем желательно чтобы можно было настроить как суточные лимиты так и ежемесячные и кол-во возможных операций. В общем аналог того как у Авангарда.
Такая нужная идея никак не реализуется за 1,5 года?!
"
* дневной лимит по операциям снятия наличных
* дневной лимит операций CNP (покупки в интернет-магазинах, платежи из ИБ и т.п.)
"
Обязательно нужно!!!
На днях завел дебетовку, сейчас в процессе тестирования..
Год ждал, пока банк сделает чиповую дебетовую карту, заказал, и тут такое разочарование:
потеря карты == потеря кошелька с деньгами - любой иди в магазин и покупай там все, что хочешь на месячный лимит.
(почему приоритет пина не стали делать?! )
Неужели так и придется каждый день выставлять месячный лимит == лимит на один день?
Вроде и задумка-то хорошая (добавляются проценты по остатку на карте), стимулирует держать на карте большие суммы, но недостаток полностью перечеркивает достоинство
Прошу поскорее прикрутить дневные лимиты!!!
Да, пока не очень удобно пользоваться. Позавчера оплата не прошла - банк списал проценты по кредиту, и они уменьшили расходный лимит. И доступный остаток (полный) не понятно где смотреть теперь.