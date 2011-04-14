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Аватар Tri.Oreshka
14.04.2011 13:51 #
Отклонено

Овердрафт на расчетных картах.

Идея, которую я предлагаю с первых дней сотрудничества с Банком smile:oops:

Дать возможность клиентам включить для своей расчетной карты услугу овердрафта. Лимит овердрафта - на усмотрение Банка, но, пожалуйста, не меньше 3 тыс. р. (и больше размера вкладов делать тоже смысла нет - опасно...).Погашение овердрафта - приоритетно гасится любой суммой, упавшей на СКС. Процентная ставка - вряд ли меньше 24% дадите, smile;) но больше 36% получать не хочется smile:D. Проценты за пользование овером расчитываются ежедневно, на остаток задолженности по карте на конец рабочего дня.

Применение: зачастую люди попадают в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличных здесь и сейчас, и деньги есть где-то (на вкладах, или в ИБ другого банка, или в Киви, или даже на счету мобильника), но в кошельке и на картах лежащих в кошельке в данный момент - пусто. В сочетании с бесплатным снятием денег с дебетовки в банкоматах, карта ТКС может стать спасательным кругом. Услуга овердрафта потенциально может и жизнь кому-то спасти smile:shuffle:

Пряник для банка - при включенном овердрафте, всегда будет откуда списать комиссию 99 за обслуживание карты smile:yep: А кому это не нужно - пусть не включают на своей карте овер...

WBR,
Fedor
2

Комментарии 2

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