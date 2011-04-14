Овердрафт на расчетных картах.

Отклонено

Идея, которую я предлагаю с первых дней сотрудничества с БанкомДать возможность клиентам включить для своей расчетной карты услугу овердрафта. Лимит овердрафта - на усмотрение Банка, но, пожалуйста, не меньше 3 тыс. р. (и больше размера вкладов делать тоже смысла нет - опасно...).Погашение овердрафта - приоритетно гасится любой суммой, упавшей на СКС. Процентная ставка - вряд ли меньше 24% дадите,но больше 36% получать не хочется. Проценты за пользование овером расчитываются ежедневно, на остаток задолженности по карте на конец рабочего дня.Применение: зачастую люди попадают в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличных здесь и сейчас, и деньги есть где-то (на вкладах, или в ИБ другого банка, или в Киви, или даже на счету мобильника), но в кошельке и на картах лежащих в кошельке в данный момент - пусто. В сочетании с бесплатным снятием денег с дебетовки в банкоматах, карта ТКС может стать спасательным кругом. Услуга овердрафта потенциально может и жизнь кому-то спастиПряник для банка - при включенном овердрафте, всегда будет откуда списать комиссию 99 за обслуживание картыА кому это не нужно - пусть не включают на своей карте овер...WBR,Fedor