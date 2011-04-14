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14.04.2011 14:43 #
Реализовано

Доставка карт курьером/срочной почтой

Предлагаю сделать дополнительную услугу доставки карт курьером или срочной почтой за счет клиента.
Это бы упростило вопрос доставки перевыпущенных карт и документов, когда они нужны срочно. Думаю, не мне рассказывать, даже не о работе почты, а о том, в каком состоянии зачастую, находятся почтовые ящики в домах.
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Комментарии 2

Тинькофф_Кредитные Системы
#
Принято - проводятся тесты доставки карты по крупнейшим городам Подмосковья, проводятся тесты встреч для доставки карт к вкладам в 3-х регионах РФ.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф_Кредитные Системы
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Посчитаем данное предложение реализованным - количество регионов присутствия представителей Банка выросло до двузначного, и продолжит расти в этом направлении.

Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»
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