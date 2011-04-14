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e-b
Реализовано
Доставка карт курьером/срочной почтой
Предлагаю сделать дополнительную услугу доставки карт курьером или срочной почтой за счет клиента.
2
Это бы упростило вопрос доставки перевыпущенных карт и документов, когда они нужны срочно. Думаю, не мне рассказывать, даже не о работе почты, а о том, в каком состоянии зачастую, находятся почтовые ящики в домах.
Комментарии 2
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Статус идеи изменен с «Принято» на «Реализовано»