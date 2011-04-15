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Подключиться к платежной системе HandyBank
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Идеи
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Андрей Иванов
(Clevelus)
15.04.2011 10:03
#
Отклонено
Подключиться к платежной системе HandyBank
Подключиться к платежной системе HandyBank и стать банком-провайдером системы. (может быть выпуском дополнительной виртуальной карты HandyBank)
7
Комментарии
7
rdc
15.04.2011 11:19
#
А что это даст?
0
mr_ia
15.04.2011 12:00
#
Такой же вопрос, как и у уважаемого rdc.
0
Теневая экономка
16.04.2011 01:28
#
Третьим буду
0
diev.ya.ru
21.04.2011 21:56
#
В идеях Авангарду буду лишь четвёртым
0
mitac
21.04.2011 22:12
#
Давайте устроим флэшмоб
0
rdc
21.04.2011 22:18
#
Товарищи, откройте тайное знание, за что вы собственно голосуете? Может и нам проголосовать стоит?
Посмотрел я на сайт этого хэндибанка, и так и не нашёл ничего такого, что нам не было бы доступно и так.
0
VEI
12.03.2013 18:28
#
12.03.2013 в 18:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
0
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Комментарии 7
Посмотрел я на сайт этого хэндибанка, и так и не нашёл ничего такого, что нам не было бы доступно и так.