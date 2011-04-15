Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Авангард»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Андрей Иванов (Clevelus)
15.04.2011 10:03 #
Отклонено

Подключиться к платежной системе HandyBank

Подключиться к платежной системе HandyBank и стать банком-провайдером системы. (может быть выпуском дополнительной виртуальной карты HandyBank)
7

Комментарии 7

rdc
#
А что это даст?
mr_ia
#
Такой же вопрос, как и у уважаемого rdc.
diev.ya.ru
#
В идеях Авангарду буду лишь четвёртым smile:D
mitac
#
Давайте устроим флэшмоб smile:D
rdc
#
Товарищи, откройте тайное знание, за что вы собственно голосуете? Может и нам проголосовать стоит?
Посмотрел я на сайт этого хэндибанка, и так и не нашёл ничего такого, что нам не было бы доступно и так.
VEI
#
12.03.2013 в 18:28 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Отклонено»
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.