Реализовано

Удалённая активация кредитной карты - деньги на прокат с доставкой на дом

Приветствую инициативу банка, очень своевременный и современный банковский продукт: Карта "Деньги на прокат с доставкой на дом".

Это вызов другим банкам!

Возможно это хит!

Теперь можно получать клиентов через интернет даже в тех городах, где нет филиалов банка!

Даже те у кого уже есть кредитная карта заказывают её.



Но получив карту я столкнулся с проблемой!

Её невозможно активировать.

Почему? А потому, что подписанный договор и паспорт я должен предъявить лично в офис банка!

Но я из тех, у кого в городе нет офиса банка.

Да есть в соседнем городе, но это не правильно.

Почему другие банки могут принимать подписанные договора и заверенные документы по почте ценным письмом, а вы не хотите?



Прошу Вас продумать механизм реально удобного дистанционного общения с банком, что бы сократить количество необходимых визитов в банк с одного до нуля.



Спасибо за внимание, всем кто прочёл.



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