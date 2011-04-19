Реализовано
Удалённая активация кредитной карты - деньги на прокат с доставкой на дом
Приветствую инициативу банка, очень своевременный и современный банковский продукт: Карта "Деньги на прокат с доставкой на дом".
4
Это вызов другим банкам!
Возможно это хит!
Теперь можно получать клиентов через интернет даже в тех городах, где нет филиалов банка!
Даже те у кого уже есть кредитная карта заказывают её.
Но получив карту я столкнулся с проблемой!
Её невозможно активировать.
Почему? А потому, что подписанный договор и паспорт я должен предъявить лично в офис банка!
Но я из тех, у кого в городе нет офиса банка.
Да есть в соседнем городе, но это не правильно.
Почему другие банки могут принимать подписанные договора и заверенные документы по почте ценным письмом, а вы не хотите?
Прошу Вас продумать механизм реально удобного дистанционного общения с банком, что бы сократить количество необходимых визитов в банк с одного до нуля.
Спасибо за внимание, всем кто прочёл.
Комментарии 4
Благодарим Вас за ваше предложение. Мы обязательно рассмотрим возможность активации кредитной карты ОАО "БИНБАНК" без посещения Дополнительного Офиса/Филиала ОАО "БИНБАНК".
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Принято»
В течении 24 часов после публикации моего сообщения выше, представитель банка связался со мной и предложил индивидуальный подход к решению моей проблемы. Спасибо! Пробую.