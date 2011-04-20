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Аватар Евгений М (FlyFlu)
20.04.2011 09:12 #
Реализовано

Реквизиты счета в интернет-банке

В интернет-банке реквизиты счета открываются в новом окне, информация из которого не копируется (браузер Opera, в других не проверял). Приходится ее переписывать, вместо копи-паст. Понятно, что реквизиты могут быть переписаны неверно. Нужно сделать, чтобы информация была в текстовом виде. Допускаю, что это я делаю что-то не так, а реально все работает.
3

Комментарии 3

Natalya.V.Polyakova
#
20.04.2011 в 17:11 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
ivan_artamonov
#
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IE, FireFox.
Что касается Вашей идеи, то она реализована (проверено лично только что smile:)).

Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
FlyFlu
#
Что касается Вашей идеи, то она реализована (проверено лично только что ).

ivan_artamonov

Как Вы это делаете? Опера - Стартовая страница ИБ - Банковские продукты - Номер карты - Номер счета. Появляется окно, в котором ничего нельзя выделить, оно только перетаскивается.
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