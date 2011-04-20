Реализовано
Реквизиты счета в интернет-банке
В интернет-банке реквизиты счета открываются в новом окне, информация из которого не копируется (браузер Opera, в других не проверял). Приходится ее переписывать, вместо копи-паст. Понятно, что реквизиты могут быть переписаны неверно. Нужно сделать, чтобы информация была в текстовом виде. Допускаю, что это я делаю что-то не так, а реально все работает.
3
Комментарии 3
IE, FireFox.
Что касается Вашей идеи, то она реализована (проверено лично только что ).
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»
Как Вы это делаете? Опера - Стартовая страница ИБ - Банковские продукты - Номер карты - Номер счета. Появляется окно, в котором ничего нельзя выделить, оно только перетаскивается.