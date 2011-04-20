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Реквизиты счета в интернет-банке

В интернет-банке реквизиты счета открываются в новом окне, информация из которого не копируется (браузер Opera, в других не проверял). Приходится ее переписывать, вместо копи-паст. Понятно, что реквизиты могут быть переписаны неверно. Нужно сделать, чтобы информация была в текстовом виде. Допускаю, что это я делаю что-то не так, а реально все работает.

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