Реализовано
смс уведомление
было б неплохо что б при поступлении денег на счет приходило смс что деньги на счечу,
2
при потребительском кредите, и деньги наличными,
тк щас много способов переводов денег и звонить в банк дошли иль нет тока время терять)
Комментарии 2
Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «На рассмотрении»
На сегодняшний день уже есть решение - клиент может подключить услугу "ОТПдирект СМС Банк" по счету любого кредита (кредит в магазине/POS-кредит или кредит наличными) в любом представительстве ОТП Банка (otpbankотделения ОТП Банка) или через Контактный Центр, если у клиента уже подключена услуга "ОТПдирект Интернет Инфо".
"ОТПдирект СМС Банк" позволит:
- моментально получить sms-уведомления о погашении ежемесячного платежа по кредиту;
- в любое время суток узнать сумму и дату очередного платежа, сумму и дату последнего внесенного платежа, наличие или отсутствие просрочки, отправив со своего мобильного телефона SMS-сообщение со словом «кредит» или «credit» на короткий номер Банка 5927.
- получить sms-напоминание о сумме очередного платежа по кредиту за 7 дней до даты погашения.
Подробнее об услуге ОТПдирект CМС банк - читайте на нашем сайте - http://www.otpbank.ru/retail/internet...s_banking/.
Подробнее о тарифах на сайте https://direkt.otpbank.ru/doc/tariffs.pdf.
Большое спасибо за Вашу идею, ждем новых предложений и идей.
Статус идеи изменен с «На рассмотрении» на «Реализовано»