Подписаться на идею Fuzzy

Реализовано

IATA-коды аэропортов при поиске авиабилетов

День добрый.

Сейчас при поиске авиабилетов нужно задать русское название города. Но вот тут есть проблема - некоторые города (например, китайские) могут иметь разные написания на русском языке (пример с которым лично я сталкивался - аэропорт TAO - называется и Циндао, и Куандян).

Было бы очень удобно и быстро, если бы в поиске можно было сразу набрать IATA-код аэропорта. Те, кто часто летает, знает их наизусть. Плюс можно сразу указать конкретный порт - т.е. например не LED->MOW (москва), а LED->DME (домодедово) или LED->SVO (внуково)

11