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Аватар Fuzzy
21.04.2011 10:01 #
Реализовано

IATA-коды аэропортов при поиске авиабилетов

День добрый.
Сейчас при поиске авиабилетов нужно задать русское название города. Но вот тут есть проблема - некоторые города (например, китайские) могут иметь разные написания на русском языке (пример с которым лично я сталкивался - аэропорт TAO - называется и Циндао, и Куандян).
Было бы очень удобно и быстро, если бы в поиске можно было сразу набрать IATA-код аэропорта. Те, кто часто летает, знает их наизусть. Плюс можно сразу указать конкретный порт - т.е. например не LED->MOW (москва), а LED->DME (домодедово) или LED->SVO (внуково)
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Комментарии 11

Fuzzy
#
Мдя.. обозвать SVO внуковым это я погорячился smile;) Шереметьево имелось ввиду. Внуково это VKO будет smile:)
Hipster
#
Шереметьево имелось ввиду. Внуково это VKO будет

Fuzzy

Да ладно, скоро все равно объединение московского авиаузла будет, так что все - в пределах погрешности smile:D
читающий
#
Не все пользователи столь искушенные авиапутешественники. Надеюсь, что останется возможность пользоваться и в нынешнем варианте.
therox
#
Всеми руками за!
Fuzzy
#
Не все пользователи столь искушенные авиапутешественники. Надеюсь, что останется возможность пользоваться и в нынешнем варианте.

читающий
Так никто же не говорит о замене. Речь об альтернативе.
dll
#
+1500 !!! -)
И ко всему прочему так будет гораздо быстрее чем выбор стран/городов/портов из кучи комбо-боксов.
7383
#
сейчас выбор города занимает ОЧ много времени, города еще написаны по русски, тож засада.
коды надо обязательно, без них - прошлый век...
Гарпагон
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Не удивлюсь, если с течением времени возможность покупки авиабилетов "Авангард" предложит и клиентам других банков (по банковской карте).
Лично мне выбирать пункт назначения удобнее по его коду IATA. Это актуально не только в силу разных написаний названия в разных языках, но и для случаев, когда один город обслуживается несколькими аэропортами.
читающий
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Сегодня в ИБ для юр.лиц обнаружил закладку "Авиабилеты".
Во-первых, хотя интерфейс в стиле Авангард сохранился, но стал гораздо удобнее.
Во-вторых, там появилась возможность ввода кодов, например Новосибирск - OVB.
Выбор дат стал удобнее.
Надеюсь, что скоро подправят и у физиков.
VEI
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05.08.2011 в 09:20 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
Fuzzy
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Спасибо за реализацию. Похоже всё отлично работает.
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