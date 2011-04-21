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Fuzzy
Реализовано
IATA-коды аэропортов при поиске авиабилетов
День добрый.
11
Сейчас при поиске авиабилетов нужно задать русское название города. Но вот тут есть проблема - некоторые города (например, китайские) могут иметь разные написания на русском языке (пример с которым лично я сталкивался - аэропорт TAO - называется и Циндао, и Куандян).
Было бы очень удобно и быстро, если бы в поиске можно было сразу набрать IATA-код аэропорта. Те, кто часто летает, знает их наизусть. Плюс можно сразу указать конкретный порт - т.е. например не LED->MOW (москва), а LED->DME (домодедово) или LED->SVO (внуково)
Комментарии 11
Да ладно, скоро все равно объединение московского авиаузла будет, так что все - в пределах погрешности
И ко всему прочему так будет гораздо быстрее чем выбор стран/городов/портов из кучи комбо-боксов.
коды надо обязательно, без них - прошлый век...
Лично мне выбирать пункт назначения удобнее по его коду IATA. Это актуально не только в силу разных написаний названия в разных языках, но и для случаев, когда один город обслуживается несколькими аэропортами.
Во-первых, хотя интерфейс в стиле Авангард сохранился, но стал гораздо удобнее.
Во-вторых, там появилась возможность ввода кодов, например Новосибирск - OVB.
Выбор дат стал удобнее.
Надеюсь, что скоро подправят и у физиков.