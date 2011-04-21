Диапазон дат при поиске авиабилетов

В данный момент при поиске авиабилетов можно указать только конкретную дату.
Предлагаю вместо этого указывать диапазон дат. Цены на разные дни недели зачастую отличаются в разы, гораздо удобнее будет искать дешёвые билеты.
p.s. дополнение от yuber:
|Цитата
|не хватает возможности указать «вилку» дат (или ближайшие рейсы при отсутствии на данную). Не всегда знаешь, по каким датам есть направления.
Комментарии 6
ЗЫ. Что мне нравится во френдах - еще сервис толком не запустили, а уже готово стопицот идей по его улучшению