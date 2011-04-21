Диапазон дат при поиске авиабилетов

Реализовано

Цитата не хватает возможности указать «вилку» дат (или ближайшие рейсы при отсутствии на данную). Не всегда знаешь, по каким датам есть направления.

В данный момент при поиске авиабилетов можно указать только конкретную дату.Предлагаю вместо этого указывать диапазон дат. Цены на разные дни недели зачастую отличаются в разы, гораздо удобнее будет искать дешёвые билеты.p.s. дополнение от yuber: