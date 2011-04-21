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Аватар rdc (rdc)
21.04.2011 13:27 #
Реализовано

Диапазон дат при поиске авиабилетов

В данный момент при поиске авиабилетов можно указать только конкретную дату.
Предлагаю вместо этого указывать диапазон дат. Цены на разные дни недели зачастую отличаются в разы, гораздо удобнее будет искать дешёвые билеты.

p.s. дополнение от yuber:
Цитата
не хватает возможности указать «вилку» дат (или ближайшие рейсы при отсутствии на данную). Не всегда знаешь, по каким датам есть направления.
6

Комментарии 6

Теневая экономка
#
Плюсую, перебирать по одному дню действительно неудобно.

ЗЫ. Что мне нравится во френдах - еще сервис толком не запустили, а уже готово стопицот идей по его улучшению smile:D
читающий
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Не хватает возможности менять дату после подбора вариантов. Особенно актуально для сложных маршрутов. Для изменения одной даты, например, в третьем сегменте на обратном пути приходится создавать весь маршрут заново.
Pif
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Не хватает возможности менять дату после подбора вариантов

читающий
Согласен, это очень неудобно. Да и не только после подбора вариантов, но и просто при создании маршрута. Если дрогнула рука и ты промахнулся мышом мимо нужной даты - все, приехали, набирай по-новой вообще все. Особенно обидно, когда такое происходит, к примеру, на последнем сегменте из пяти. Соседи пугаются, когда слышат множество произносимых в этой ситуации затейливых фраз.
smile:)
rdc
#
Уточнение: будет удобным, скорее, не диапазон, а список дат. Расставить галки в календаре.
rdc
#
Либо, как вариант, галка "подбор самого дешёвого билета за неделю", т.е. от минус-три-дня до указанной даты до плюс-три-дня.
VEI
#
25.06.2013 в 09:45 статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Реализовано»
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