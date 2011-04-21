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Выбор нескольких стран при поиске авиабилетов

Предложение добавить возможность выбрать несколько стран при поиск авиабилетов. Это крайне полезно в случае покупки авиабилетов, например, на выходные у компаний-дискаунтеров. В этом случае поиск билетов практически всегда следующий:

1) Выбрали дату вылета. Опять же, хорошо иметь возможность плавающей даты. Можно полететь вечером в пятницу, а можно утром в субботу.

2) Выбрали страны, которым отдается предпочтение. Или не выбрали ничего, тогда поиск идет по всем направлениям.

3) Выбрали конкретное направление исходя из наличия мест и цен.



Так же это будет полезно, если рядом с местом назначения есть несколько аэропортов. Пример: юг Голландии. До него можно добраться примерно за одно и то же время из аэропортов в Амстердаме, Роттердаме, Эйндховене, Маастрихте, Брюсселе, Дюссельдорфе и Кёльне. В то же время, например, из Москвы можно улететь из 3х аэропортов.

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