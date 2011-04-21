Реализовано

Управляемый кредитный лимит (кредитный лимит "на выбор")

Встречаются ситуации, когда кредитного лимита хватает (возможно, что и с избытком) для поведневных нужд, однако для более дорогих покупок (или в отпуске) его уже недостаточно. Использовать собственные средства на кредитке неудобно, держать постоянно открытым вдвое больший кредитный лимит- небезопасно.



Решением может являться возможность выбрать собственный кредитный лимит в рамках установленного, который можно быстро увеличить при необходимости.

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