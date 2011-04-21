Вход
Сообщество банковских клиентов
Друзья банка «Тинькофф Банк»
Идеи
Подписаться на идею
Аватар Алексей Свиридов (salex-v)
21.04.2011 15:13 #
Реализовано

Управляемый кредитный лимит (кредитный лимит "на выбор")

Встречаются ситуации, когда кредитного лимита хватает (возможно, что и с избытком) для поведневных нужд, однако для более дорогих покупок (или в отпуске) его уже недостаточно. Использовать собственные средства на кредитке неудобно, держать постоянно открытым вдвое больший кредитный лимит- небезопасно.

Решением может являться возможность выбрать собственный кредитный лимит в рамках установленного, который можно быстро увеличить при необходимости.
8

Комментарии 8

Clevelus
#
А поуправлять лимитами никак?
Clevelus
#
То есть не правильнее ли сделатьнормальное управление лимитами?
dimdimych
#
мне тоже кажется лимиты важнее...
salex-v
#
Одно другому не мешает, эту задачу можно и через лимиты решать.
avfalcone
#
Я бы поддержал эту идею. Основывая на личном многолетнем пользовании КК, понимаю, что лимит для меня слишком велик, хотя это престижно и приятно. В то же время, мало ли что - может и пригодится в форс-мажорных ситуациях. Буквально позавчера звонил в ЦОК и узнавал о возможности уменьшения кредитного лимита. "Такой опции нет" - был ответ...
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Принято к реализации в рамках нового нового ИБ - такой пункт будет обязательно.

Статус идеи изменен с «Ждет рассмотрения» на «Принято»
Тинькофф_Кредитные Системы
#
Есть возможность как установки общего расходного лимита на месяц, так и понижения кредитного лимита при обращении в Банк по телефону.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.