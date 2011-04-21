Выбор авиакомпании при заказе авиабилетов

diev.ya.ru 21.04.2011 21:50 # С нынешней глобализацией и альянсами это может быть чревато: я однажды ждал появления своего рейса на табло, а он осуществлялся под кодами трёх авиакомпаний сразу! А я-то и не обращал внимания на "чужие"... 0
Комментарии 3
Ну, не совсем согласен. Допустим, я хочу улететь Аэрофлотом, а не бог знает чем. Тогда я выбираю Аэрофлот. Еще раз повторюсь, что это имеет смысл не всегда. Может быть, кому-то проще сначала увидеть все рейсы, а потом уже выбирать... Причем, я не о кодах, а именно о названии авиакомпаний: мало кто знает коды авиакомпаний по памяти.