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Аватар user007
21.04.2011 18:07 #
Ждет рассмотрения

Выбор авиакомпании при заказе авиабилетов

Предлагаю ввести поле "авиакомпания". Значение - pull-down список, значение по умолчанию "все". Может оказаться полезным, когда по выбранному маршруту кто только не летает smile:)
3

Комментарии 3

diev.ya.ru
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С нынешней глобализацией и альянсами это может быть чревато: я однажды ждал появления своего рейса на табло, а он осуществлялся под кодами трёх авиакомпаний сразу! А я-то и не обращал внимания на "чужие"...
user007
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diev.ya.ru
Ну, не совсем согласен. Допустим, я хочу улететь Аэрофлотом, а не бог знает чем. Тогда я выбираю Аэрофлот. Еще раз повторюсь, что это имеет смысл не всегда. Может быть, кому-то проще сначала увидеть все рейсы, а потом уже выбирать... Причем, я не о кодах, а именно о названии авиакомпаний: мало кто знает коды авиакомпаний по памяти.
evk1976
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Мне кажется, лучше не pull-down список, а такое поле, где можно тех авиакомпаний несколько штук сразу выбрать.
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